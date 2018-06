Ronaldo püstitas MM-finaalturniiride rekordi

Ronaldo oli kübaratrikki sooritades 33 aasta ja 130 päeva vanune. Nüüdsest on see kirjas rekordina.

Ronaldo on nüüd aastate jooksul saanud klubi ja koondise eest kokku kirja 51 kübaratrikki. Samal ajal oli portugallase kübaratrikk MM-ide ajaloo 51.

Ronaldo lõi oma kolmanda värava seekord otse karistuslöögist. Tegemist oli tema esimese otse karistuslöögist löödud väravaga koondiste suurturniiridel. Eelnevalt oli ta luhta lasknud 44 võimalust.

Kui Ronaldo kostitas Hispaaniat kolme väravaga, siis eelneva kolme MM-iga oli ta kokku löönud kolm väravat ehk kokku on ta MM-idel löönud nüüd aastate jooksul kuus väravat.

Portugali koondises on ta kokku löönud nüüd 84 väravat. Tegemist on üldse Euroopa rekordiga. Sama arvu tabamusteni jõudis kunagi Ungari koondise legend Ferenc Puskas. Maailmarekord kuulub 109 tabamusega Iraani legendile Ali Daeile.

Üldse on Ronaldo värava löönud nüüd aga neljal MM-finaalturniiril. Varasemalt on seda suutnud ainult Pele, Uwe Seeler ja Miroslav Klose.

