Ronaldo, Kolarov ja Golovin said juba nelja päevaga terve eelmise MM-i normi täis

Otse karistuslöögist on sel finaalturniiril värava kirja saanud venelane Aleksandr Golovin (lõi värava Egiptusele), portugallane Cristiano Ronaldo (lõi värava Hispaaniale) ja serblane Aleksandar Kolarov (lõi värava Costa Ricale).

3 - Aleksandar Kolarov's goal was the third scored from a direct free-kick in the 2018 World Cup, already as many as the entirety of the 2014 tournament. Whip. #WorldCup #CRCSRB #SRB pic.twitter.com/dXn5bLJjVd