Ronaldo ja Mourinho astusid Neymari kaitseks välja

Maailma kalleima jalgpalluri Neymari murul vähkremised on tekitanud jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal tugevaid reaktsioone. Neymari teesklused on hakanud teravalt silma ning kirgede torm sotsiaalmeedias ja ka peavoolu meedias igati mõistetav.

Enamjaolt lendavad kriitikanooled, aga leidub ka neid, kes Brasiilia ründeässa käitumist mõistavad. Neymari kuulus kaasmaalane Ronaldo on seisukohal, et selline teguviis on igati normaalne. Neymar on mängija, kellele tehakse palju vigu ja enda "elus hoidmiseks" peabki ta nõnda käituma.

"On palju viise, kuidas näha jalgpalli ja kuidas seda esitada," tegi Ronaldo filosoofilises võtmes sissejuhatuse. "Olen kõikide Neymari kritiseerivate sõnavõttude vastu. Ta on intelligente mängija nii oma liikumistes kui ka selles, kuidas end kaitsta vigade eest. Arvan, et kohtunikud ei paku talle piisavalt kaitset. Kui inimesed sind järjepidevalt löövad, tekitab see ebaõigluse tunde. Sellises olukorras kedagi kritiseerida on nonsens."

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho lisab ühe vaatenurga veel. "Inimesed on oma pilgud suunanud vaid Neymarile. Kui Neymar oleks ainus, oleksin õnnelik. Aga ei ole ainult tema," sõnas Mourinho pärast inglaste võitu Kolumbia üle. "Igas meeskonnas on palju teesklust ja kergeid kukkumisi. Mäng kaotab seeläbi kvaliteeti ja minu jaoks on eelkõige just see negatiivne märk."