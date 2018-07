Rohkem pikali kui püsti: Neymar on MMil murul rullimist pakkunud 14 minuti jagu

Jutud Brasiilia jalgpallikoondise tähtründaja Neyamari ümber ei vaibu. Ja miks peakski?

Maailmameistrivõistlused kestavad ja Brasiilia koos Neymariga on jätkuvalt kõrges mängus sees.

Värskelt on kokku löödud kõnekad numbrid. Neymar on MMil nelja mängu jooksul murul pikali olnud pea 14 minutit, täpsemalt 13.50. Kaheksandikfinaalis Mehhikoga tuli ühe seti pikkuseks tervelt viis ja pool minutit. See oli toosama kurioosne moment, kus Neymarile astuti sihilikult jalale ning brasiillane maas vähkrema kukkus.

Brasiilial võib heal juhul MMil ees seista veel kolm kohtumist. Kui Neymar samas vaimus jätkab, siis pool tundi valugrimassides pikutamist poleks mingi ime. Seda "saavutust" annab tulevikus üle trumbata.