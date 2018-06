Robet Lewandowski: Poola koondis saab pinge all hakkama

Poola jalgpallikoondise ründetäht Robert Lewandowski ütles, et Poola koondisel on alati pinge peal, kuid nad teavad, kuidas sellega toime tulla, vahendab BBC Sport.

"Meil on alati pinge peal, see on nii igavesti ja me teame, kuidas pingega toime tulla," rääkis Lewandowski. "Poola on rahvus, kes alati usub, kuid, kellelt eeldatakse ka palju."

Müncheni Bayerni ründaja usub, et on MM-iks paremini valmis, kui 2016. aasta Euroopa meistrivõistlusteks. "Ma mängisin lõppenud hooajal vähem mänge, kui EM-i eel, mis tähendab seda, et olen rohkem puhanud. Ma loodan, et mu värskust on MM-il näha."

"Lisaks on ettevalmistus suurturniiri jaoks muutunud, iga mängijaga tegeletakse vastavalt tema isiklikele vajadustele."

Robert Lewandowski püstitas MM-i kvalifikatsiooniturniiril uue Euroopa rekordi, kui lõi valiksarja käigus kokku Poola eest 16 väravat.

Poola koondis peab oma avakohtumise 19. juunil Senegali vastu.