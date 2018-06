Rio Ferdinand avaldas Cristiano Ronaldo suure edu saladuse

Jalgpalli MM-il tõusis juba teisel võistluspäeval rambivalgusesse Portugali koondise suurim staar Cristiano Ronaldo. Ronaldo sai kirja kolm väravat, kui Portugal viigistas B-alagrupis 3:3 Hispaaniaga. Inglismaal lahkas Ronaldo edu saladust tema kunagine klubikaaslane Rio Ferdinand.

Ferdinand ja Ronaldo mängisid koos Manchester Unitedis aastatel 2003 kuni 2009. Ferdinandi sõnul on Ronaldo kõige professionaalsem jalgpallur, keda tema on kunagi näinud.

“Ta oli esimene jalgpallur, kes palkas endale korraga toitumisspetsialisti, arsti, isikliku füsioterapeudi ja koka,“ rääkis Ferdinand BBC Sporti eetris.

“Nad elasid sisuliselt kõik tema majas. Ronaldo ise elas minu lähedal. Kui talle külla läksin, siis oli seal magu karneval. Inimesi oli pidevalt palju. Kõik erinevad spetsialistid,“ meenutas Ferdinand, et Ronaldo on olnud kogu aeg äärmiselt professionaalne ja teinud kõik endast oleneva, et olla kogu aeg parimas vormis.

“Ta investeeris endasse kõvasti, et olla maailma parim. Temast rääkides tunnen end tõelise fännina,“ tunnistas Ferdinand. “Ta on lihtsalt täiesti uskumatult professionaalne. Seda on raske ette kujutada. Kui lisada sinna kõrvale tema talent, siis ongi tulemus selline.“