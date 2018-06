REPLIIK | Neymarilt penalti võtmine oli VARi seni suurim võit

Brasiilia ja Costa Rica kohtumises näitas videokohtuniku süsteem ehk VAR end jalgpalli MM-finaalturniiril kõige paremast küljest - ebaõigluse tühistajana.

Kes ei juhtunud olukorda nägema, siis seis oli teise poolaja keskel 0:0, kui Brasiilia ründeäss Neymar vastase värava all Costa Rica kaitsja suhteliselt üürikesest ja tühisest särgist krabamisest end pikali viskas, selle asemel, et tema jalge ees olnud pall värava poole lüüa.

Peakohtunik Björn Kuipers määras esimese hooga olukorra järel penalti, ent läks seejärel situatsiooni videokordusest üle vaatama ning leidis, et Neymar kukkus ise ning viga tema vastu ei tehtud - penalti tühistatud!

See situatsioon näitas hästi ära, millist efekti võib VAR jalgpalli heaks tulevikus mängida: haledad teesklemised ja üledramatiseerimised karistusalas enam penalteid kaasa ei too. Ilmselt olid selliselt välja meelitatud penalti tühistamisega rahul ja päri ka need inimesed, kes muidu videokohtunike vastu on. See oli VAR-i suurim võit senisel MM-il.