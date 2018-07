Putin lohutas Venemaa koondislasi: te mängisite väga hästi

Venemaa jalgpallikoondise imeline teekond kodusel MMil sai otsa veerandfinaalis, kus kaotati põneva penaltiseeria järel Horvaatiale. Kuigi venelastel ei õnnestunud nelja parema hulka jõuda, said koondislased ja treenerid Venemaa peaminister Dmitri Medvedjevilt ja president Vladimir Putinilt kõvasti kiita.

Venemaa koondise peatreener Stanislav Tšertšessov avalikustas mängujärgsel pressikonverentsil, et Medvedjev külastas vahetult kohtumise järel venelaste riietusruumi ja kiitis mehi südika mängu eest. Putin helistas aga peatreenerile nii enne kui pärast dramaatilist mängu.

"Medvedjeviga polnud mul paraku aega rääkida. Vladimir Putin helistas mulle päeval ja soovis edu ning õnnitles meid kohtumise järel hea mängu eest. Ma ütlesin talle, et olen pettunud. Ta ütles seejärel julgustuseks, et me hoiaksime silmad lahti ja teeks tuleviku jaoks õigeid otsuseid," teatas Tšertšessov.

Oma tulevikust rääkides jäi peatreener napisõnaliseks. "Ma ei taha hetkel mdagi ennustada. Meie meeskond on muutuste faasis," märkis Tšertšessov, kelle leping Venemaa jalgpalliliiduga saab läbi augustis.

Venemaa jäi Horvaatiale alla penaltiseerias 3:4. Mängu lisaaeg oli lõppenud 2:2.