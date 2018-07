Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps kirjutas enda nime uhkelt ajalukku

Tänavu juhendajana MM-tiitli võitnud Deschamps jõudis mängijana selle autasuni 1998. aastal, kui ta oli Prantsusmaa koondise kapten.

Varasemalt on mängija ja treenerina MM-tiitli võitnud brasiillane Mario Zagallo ning sakslane Franz Beckenbauer.

3 - Didier Deschamps has become the third person to win the World Cup as a player and as manager after Mario Zagallo and Franz Beckenbauer. Champion.#WorldCupFinal #WorldCup #FRA #CRO pic.twitter.com/H3zrhkx9rO