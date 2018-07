Prantsusmaa koondislane Olivier Giroud: näitame Thierry Henryle, et ta valis vale meeskonna

Prantsusmaa jalgpallikoondis kohtub MM-i poolfinaalis Belgiaga ning endisele Prantsusmaa koondislasele Thierry Henryle tahetakse näidata, et ta valis vale meeskonna, sõnas Olivier Giroud.

Thierry Henry on viimased aastad töötanud Belgia jalgpallikoondise abitreenerina.

"On väga kummaline, et Henry on poolfinaalis meie vastaseks," sõnas Olivier Giroud ajakirjanikele. "Ma oleksin väga uhke, kui suudaksime tõestada Henryle, et ta töötab vale koondise juures."

"Ma eelistaksin, et Henry oleks meie poolel, et anda mulle ja teistele ründajatele nõu, aga ma pole kade," lisas Giroud. Giroud' sõnul teavad prantslased Belgia mängijaid hästi, kuna paljud mängivad omavahel koos Inglise kõrgliigas.

Henry on varasemalt kritiseerinud Giroud'i esitusi, aga Giroud ei ole lasknud end sellest häirida. "Sellest on mitu aastat, kui ta minu kohta niimoodi sõna võttis. Minu ülesanne on mängida väljakul hästi ja aidata Prantsusmaad nii, kuidas oskan."

Prantsusmaa ja Belgia kohtuvad omavahel poolfinaalis 10. juulil.