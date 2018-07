Prantsusmaa koondise peatreener: on harjumatu, et Thierry Henry on vastaste poolel

Prantsusmaa koondis kohtub jalgpalli MM-i poolfinaalis Belgiaga. Belgia meeskonna abitreeneriks on endine Prantsusmaa koondislane ja riigi edukaim väravakütt Thierry Henry.

"On harjumatu, et Thierry Henry on poolfinaalis vastaste poolel," sõnas Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps. "Ta on keegi, keda ma väga hindan ja mul on hea meel tema üle."

Prantsusmaa koondise äärekaitsja Lucas Hernandeze sõnul on Henry jaoks igatepidi võidukas olukord. "Kogu Prantsusmaa teab, milline suurepärane mängija ja ikoon ta riigile oli. Juhul, kui Prantsusmaa pääseb Belgia asemel finaali, on ta samuti õnnelik, sest ta on ikkagi prantslane."

"Henry on meie jaoks väga oluline," sõnas Belgia koondise keskkaitsja Toby Alderweireld. "Kui ta midagi räägib, osutub see kasulikuks. Tema kohalolek ja varasemad kogemused MM-il mõjuvad meile positiivselt."

Thierry Henry tuli Prantsusmaaga 1998. aastal maailmameistriks ja 2000. aastal Euroopa meistriks.