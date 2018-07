Prantsusmaa ei jää lootma Horvaatia koondise väsimuse peale

Jalgpalli MM-i finaali jõudnud Horvaatia on pidanud igas play-off kohtumises mängima lisaaega, Prantsusmaa on võitnud kõik kohamängud normaalajal.

See tähendab seda, et kokku on pidanud Horvaatia mängima 90 minutit rohkem kui Prantsusmaa. Prantslased aga lootma ei jää, et see võiks mängu lihtsamaks muuta.

"Ma ei usu, et see on oluline tegur," sõnas Prantsusmaa koondise poolkaitsja Blaise Matuidi. "Me nägime, kuidas Horvaatia oli poolfinaalis tugevam meeskond. Nad ei näinud välja nagu meeskond, kes mängiks kolmandat korda järjest lisaaega. Üllatuslikult tundus isegi, et nad mängisid alles esimest kohtumist."

"Horvaatia on finaali jaoks valmis ja ma ei usu, et lisaajad või penaltiseeriad neile takistuseks oleksid," lisas Matuidi. "Horvaatia on meeskond, kes kaitseb hästi ja suudab pärast palli võitmist kiirelt rünnakule asuda."

Prantsusmaa mängib jalgpalli MM-i finaalis teist korda. 1998. aastal võitsid prantslased maailmameistritiitli. Horvaatia jaoks on tegu nende ajaloo esimese jalgpalli MM-i finaaliga.