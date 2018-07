Prantsuse ründetäht annetab MMil teenitava raha heategevuseks: "Koondise esindamine on auasi"

19-aastane Kylian Mbappe, kes lõi Prantsusmaa eilses 4:3 võidumängus Argentina vastu kaks väravat, annetab kogu jalgpalli MMil teenitava raha heategevuseks.

L'Equipe kirjutab, et Mbappe on käimasoleval MMil annetanud iga mängu eest saadud 20 000 eurot laste toetuseks. Noor ründaja leiab, et koondise esindamine on auasi ja selle eest ei peaks ükski mängija raha võtma.

Kui Prantsusmaa kroonitakse Venemaal maailmameistriks, saab iga koondislane oma riigi jalgpalliliidult 300 000 euro suuruse preemia.