Prantslaste süüdistus "liiga valge" Horvaatia jalgpallikoondise suunas kütab endiselt kirgi

Croatia News kirjutas nüüd, et nende riigis on üle 90 protsendi elanikest horvaadid ja vähemusrahvused on peamiselt pärit naaberriikidest. Neist moodustavad valdava osa serblased. Üle 90 protsendi riigi elanikest on katoliku usku ning väljaande teatel on Horvaatia Euroopa üks homogeensemaid riike.

Samas toodi välja, et Horvaatia koondises on aastate jooksul mänginud ka tumedama nahavärviga jalgpallureid ehk kindlasti ei ole nende puhul tegemist rassistliku riigiga. Alles eelmisel MM-il kuulusid horvaatide ridadesse brasiillased Eduardo da Silva ja Sammir.