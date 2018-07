Prantslased said MM-tiitli eest preemiat, Mbappe annetab kogu summa abi vajavatele lastele

Turniiri parimaks noormängijaks nimetatud Kylian Mbappe on otsustanud MMiga teenitud preemiad heategevuseks anda. Maailmameistritiitel tõi igale Prantsusmaa koondise mängijale sisse 350 000 dollarit, iga väljakul käidud mäng andis 29 000 dollarit lisaks.

Mbappe preemiasumma ulatus 553 000 dollarini, millega ta on otsustanud aidata erivajadusega lapsi, et nad saaksid soovi korral spordiga tegeleda. Väärikas tegu!

19-year-old World Champion Kylian Mbappé is donating 100% of his pay ($29K per game + $350K bonus for winning the #WorldCup) to a charity that helps hospitalised and disabled children through the power of sport.