Portugali värava löönud Quaresma: Uruguay on kõva pähkel!

Portugali jalgpallur Ricardo Quaresma ütles, et nende kaheksandikfinaal Uruguayga tõotab tulla väga põnev.

Portugal mängis täna Iraani vastu lõpuminutil võidu maha (jäi 1:1) ning kuna Hispaania viigistas Marokoga 2:2, andis parem väravate vahe alagrupivõidu hispaanlastele. Portugal mängib seega play-offi avaringis A-grupi võitnud Uruguayga, Hispaania aga Venemaaga.

"Ma arvan, et me mängisime hästi. Täitsime oma eesmärgi ja nüüd on paar päeva aega kosuda, et siis valmistuda uueks mänguks," sõnas Portugali ainsa värava löönud Quaresma.

"Teame, kui raskeks võib mäng Uruguayga kujuneda. Nad on tõeliselt suur meeskond suurte mängijatega. Meie jaoks on kõige tähtsam nüüd kiiresti taastuda ja siis selleks mänguks valmistuma hakata," lisas Besiktasi ründaja.