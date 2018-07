Poolfinaalis Inglismaaga kohtuv Horvaatia kordas MM-il Argentina legendaarset saavutust

Käimasoleval turniiril on olnud õnn kindlalt horvaatide poolel, kuna nii kaheksandik- kui ka veerandfinaalis suudeti vastane üle mängida alles penaltiseerias.

Kaheksandikfinaalis lõppes horvaatide mäng Taaniga 1:1 ning penaltitega võideti 3:2. Veerandfinaal Venemaaga lõppes aga 2:2 ja penaltitega võideti 4:3.

Kahe sellise järjestikkuse võiduga sai neist esimene meeskond pärast Argentinat, kes suutnud ühel finaalturniiril võita kaks penaltiseeriat.

Seni oli ainsana suutnud ühel MM-il järjest võita kaks penaltiseeriat Argentina, kes tegi seda 1990. aastal. Toona mängisid nad niimoodi üle Jugoslaavia ja Itaalia. Nimetatud mängud toimusid vastavalt veerand- ja poolfinaalis. Lõpuks jõudsid argentiinlased finaali, kus jäädi alla Lääne-Saksamaale.

2 - Croatia are just the second side to progress on a penalty shootout in consecutive knockout games in a World Cup tournament after Argentina in 1990 (v Yugoslavia and Italy). Nerve. #CRO #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/xj1iaSQqls