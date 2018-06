Poola peatreener pärast 0:3 tappasaamist: esimese väravani oli mäng päris võrdne

Poola jalgpallimeeskonna peatreener Adam Nawalka ütles pärast Kolumbialt saadud 0:3 kaotust - mis kustutas koondise edasipääsulootused -, et tema hoolealused andsid endast parima.

"Ma arvan, et meie mängijad andsid endast kuni lõpuni parima, kuid me kaotasime väga tugevale meeskonnale ja sellega tuleb leppida," sõnas Nawalka mängujärgselt.

"Minu hinnang tänasele: mäng oli päris võrdne kuni esimese väravani. Siis muutsime oma mängu pisut ründavamaks ja mul on väga kahju ja kurb meel, et me kaotasime. Homme on uus päev," lisas pettunud treener.

Kuna Poola kaotas MMi avamängus Senegalile 1:2, on nende edasipääsulootused kustunud juba enne viimast vooru.

Oleks suur ime, kui Poola jalgpalliliit otsustaks Nawalka pärast MMi lõppu ametisse edasi jätta.