Pogba mängueelses kõnes: tapame nad! Pole vahet, kas Messiga või Messita

Prantsusmaa jalgpallikoondislane Paul Pogba pidas MM-i kaheksandikfinaalkohtumise eel Argentina vastu oma meeskonnale emotsionaalse kõne, kus sütitas prantslastesse motivatsiooni.

"Ma tahan näha väljakul sõdalasi," rääkis Pogba meeskonnakaaslastele. "Täna me tapame nad! Pole vahet, kas Messi mängib või mitte! Me tulime siia, et võita see MM."

"Me lõpetame tänase kohtumise õnnelikult," lisas Pogba. "Ma tahan täna õhtul pidutseda. Ma tahan lamada väljakul nagu oleksin surnud. Ma tahan mehi, võitlejaid ja sõdureid."

"Me peame võitma parimaid, et olla parimad!"

Prantsusmaa alistas kaheksandikfinaalis Argentina koondise 4:3.