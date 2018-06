Pogba kiitis venelasi: milline külalislahke vastuvõtt!

"Venemaa pakkus meile eile suurepärase vastuvõtu. Hommikul osalesime Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) üritustel, nüüd on aeg sõita esimesele treeningule Venemaal," teatas Pogba sotsiaalmeedias.

Prantsusmaa koondise jaoks algab finaalturniir sel laupäeval mänguga Austraalia vastu. Veel mängivad suurfavoriitide samas alagrupis Taani ja Peruu.

Amazing Russia reception yesterday. Morning with Fifa activities now off to first train in Russia 🇫🇷🇷🇺