PILTUUDIS | Venelased on nutikad: väga alternatiivne majutusvõimalus jalgpalli MMi ajaks

Scheib postitas sotsiaalmeediasse pildi GAZ-66 veokist, mida üüritakse välja Nižni Novgorodis. Masin mahutab neli inimest, tualetti ei ole, küll on aga WiFi. Ühe öö eest tuleb kamba peale välja käia 112 eurot.

Nižni Novgorodis peetakse neli alagrupimängu - sealhulgas Argentina - Horvaatia ja Inglismaa - Panama - ning lisaks üks kaheksandikfinaal ja üks veerandfinaal.

Still looking for accommodation during the football world cup? This GAZ-66 truck in Nizhny Novgorod is yours for just 112€ per night. The host says it sleeps four. No toilet, but there's WIFI. #priorities #russia2018 pic.twitter.com/fbqhko1tI4— Katrin Scheib (@kscheib) May 17, 2018