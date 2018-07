Käimasoleval jalgpalli MMil simuleerimisega silma paistnud Brasiilia ründetäht Neymar pääses Portugali häirekeskuse (INEM) reklaamplakatile.

Häirekeskus kasutab jalgpallimurul lamava ja hirmsaid grimasse tegeva Neymari pilti kampaanias, millega antakse teada, et koguni 75,8 % Portugali hädaabinumbrile saabuvatest kõnedest ei ole põhjendatud. Keskus palub, et inimesed pöörduksid häirekeskusse vaid juhul, kui nende probleem on tõsine.