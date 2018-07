Pikalt vigastustega maadelnud Nacer Chadlist on saanud Belgia üks kangelasi

Pikalt vigastustega hädas olnud Belgia koondislane Nacer Chadli on suutnud viimasel ajal hädadest hoiduda ning temast on MM-i jooksul saanud üks Belgia koondise kangelasi.

Kuus kuud tagasi rääkis Nacer Chadli FIFA-le, et iga kord, kui ta vigastusest paranes, sai ta kuidagi uuesti viga. "Ma ei suutnud välja mõelda, miks mu keha üldse ei paranenud. Ma ütlesin endale, et see on saatus ja pean sellega leppima."

Tänavuse aasta 2. juuli oli tema jaoks hoopis rõõmsam, kuna tema viimase minuti värav tõi Belgiale 3:2 võidu Jaapani üle ja kindlustas edasipääsu veerandfinaali. Veerandfinaali Brasiilia vastu alustas Chadli juba algkoosseisust, mis oli mehele esimeseks stardiks alates 2017. aasta oktoobrist.

Lõppenud hooajal mängis Chadli vigastuste tõttu Inglise kõrgliigas kokku kõigest 215 minutit oma koduklubi West Bromwich Albioni eest. "Mul oli väga kaootiline aasta," edastas FIFA Chadli sõnu. "Olukord oli vahel nii raske, et mõtlesin juba loobumisele. See, mis ma nüüd kogen, on uskumatu. Ma olen väga õnnelik."

Isegi Chadli ise oli üllatunud, et ta nimetati MM-ile sõitvasse koondisesse. "Ma ei arvanud, et mind kutsutakse koondisesse," kommenteeris 28-aastane poolkaitsja. "Ma ei oleks uskunud, kui keegi oleks varem mulle öelnud, et kogen MM-il seda kõike, mis nüüd vahepeal on juhtunud."

"Kui suutsime võita Brasiiliat, ei tohiks me karta kedagi, ehkki Prantsusmaa on tugev meeskond," sõnas Chadli poolfinaali kohta.