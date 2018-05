Pettunud poolkaitsja: ma peaksin olema Inglismaa koondises!

Inglismaa MM-koondisest välja jäetud Arsenali poolkaitsja Jack Wilshere tunnistas, et on peatreeneri otsuses väga pettunud.

"Muidugi olen väga pettunud, see on sõnadetagi selge," ütles Wilshere, vahendab BBC Sport. "Ma arvan, et ma peaksin olema koondises!"

Inglaste peatreener Gareth Southgate märkis, et Wilshere`i väljajätmine polnud kerge otsus. "Märtsis oli ta koondise valikus, kuid ta pole minu käe all kordagi mänginud. Olen nende poolkaitsjatega, kes novembris ja märtsis mängisid, väga rahul. Uue mehena võtsin vaid Fabian Delphi, kes tegi meistermeeskonna eest märkimisväärse hooaja. Jack (Wilshere) tegi tubli hooaja, kuid hooaja lõpus polnud ta ehk enam nii tõhus," kommenteeris peatreener.

Wilshere tegi hooaja jooksul kaasa 38. mängus, kuid kõrgliigas osales ta vaid 20. kohtumises. "Mõistagi tuleb treeneri otsust austada. Soovin kogu meeskonnale turniiriks edu ja toetan koondist täiega," lisas Wilshere, kes esindas Inglismaad 2014. aasta MMil, kus piirduti alagrupiturniiriga.