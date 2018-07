"Pele ei oleks eales niimoodi käitunud!" Neymar sattus kodumaale naastes järjekordsesse skandaali

Jalgpalli MM-il veerandfinaalis Belgiale kaotanud Brasiilia koondis jõudis eile kodumaale. Meeskonna täht Neymar sattus aga kohe järjekordsesse skandaali.

Nimelt astusid ülejäänud meeskonna liikmed lennujaamas rahva ette ning kohtusid fännidega, aga Neymar hiilis välja tagauksest ning ühegi soovijaga kokku ei saanud, kirjutab AS.

Hoolimata ebaõnnestunud turniirist soovisid paljud fännid siiski Neymari oma silmaga näha, aga selle asemel jäid nad pika ninaga.

Brasiilia väljaanne Folha võrdles Neymari Pelega. "Kas ta ei saa aru, et ta saab nii palju palka tänu sellele, et tal on palju fänne? Ükskõik kas see meeldib neile või mitte, staarid peavad fännidega suhtlema, nii heas kui halvas. Ta oleks pidanud selgitama oma teesklemisi ja luhatud võimalusi.

Pele valiti 20. sajandi väljapaistvaks sportlaseks ja ta andis intervjuu igaühele, kes seda soovis. Tema teadis, et see ei ole mitte teene, vaid kohustus!" lisas Folha.