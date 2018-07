Parema Venemaa nimel: venelannast müüja torkas MM-il välismaalastele läinud kondoomid läbi, et venelaste genofond paraneks!

#блокнот_новости В Нижнем Новгороде уволили продавщицу, которая продавала иностранным болельщикам продырявленные презервативы. Свой поступок 62-летняя Людмила объяснила желанием улучшить генофонд страны. "Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится", - заявила она. Кроме того, женщина считает, что заботится о морали современных девушек. «Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас — позорище», - рассказала продавщица. Секс с иностранцами Людмила, зазорным не считает. У самой женщины после Олимпиады-80 родилась двойня. Однако начальство магазина не оценило старания Людмилы. Ее заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию. ⭕️ Генофонд России нужно улучшать? #нижнийновгород #продавщица

A post shared by Блокнот Новости (@bloknot_russia) on Jul 7, 2018 at 6:39am PDT