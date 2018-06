Panama koondislane: Belgia on tugevam kui Inglismaa

Panama jalgpallikoondise poolkaitsja Jose Luiz Rodriguez ütles, et Inglismaa ei ole nende jaoks nii ohtlik vastane kui Belgia, kes võitis Panamat 3:0.

"Minu jaoks on Belgia raskem vastane kui Inglismaa," edastas The Telegraph Rodrigueze sõnu. "Inglismaa mäng on Belgiaga võrreldes sirgjoonelisem. Nad püüavad vaba ruumi ära kasutada. Me peame mängima kompaktselt ja võimalikult vähe vaba ruumi jätma."

"Inglismaa on suur meeskond paljude heade mängijatega," lisas Rodriguez veel. "Ma vaatan Premier League'i iganädalaselt. See on väga lahe, et mul on võimalus nende vastu mängida ja ma annan endast parima."

Panama mängis esimeses voorus Belgiaga. Esimesel poolajal suutis meeskond Belgiale väga südikalt vastu hakata, kuid pärast pausi sai Belgia oma mängu käima ja lõi siiski kolm vastuseta väravat.

Inglismaa ja Tuneesia kohtuvad omavahel 24. juunil.