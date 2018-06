OTSEBLOGI | Võimsalt alustanud Inglismaa asus kiirelt Harry Kane'i väravast juhtima, Tuneesia aga viigistas penaltist

1990. aasta MM on taaskord üks nendest suurvõistlustest, kus inglaste jaoks said saatuslikuks penaltid. Poolfinaalis kaotati toona 11 m karistuslöökidega hiljem maailmameistriks tulnud Lääne-Saksamaale. Ajalukku läksid Paul Gascoigne'i pisarad ja õnnetud penaltid. Penaltid on inglastele saatuslikuks saanud hiljemgi.

Kui eelmisel kümnendil mindi finaalturniiridele ülisuurte lootustega ja tuldi sealt tagasi pettumusega, siis viimasel ajal on oldud veelgi suuremal langustrendil – 2014. aasta MM-il langeti välja alagrupis ja 2016. aasta EM-il kaotati kaheksandikfinaalis Islandile.

Praeguse Inglismaa koondise kohta võib öelda, et ollakse mõningases muutuste tuules. Koondise kapteniks ja liidriks on kerkimas Tottenhami 24-aastane väravakütt Harry Kane. Premier League'i ühe parema ründaja kõrval peavad põhiraskust kandma tema 22-aastane tiimikaaslane Dele Alli ja Manchester City 23-aastane ääreründaja Raheem Sterling. Kogemust peaks lisama Liverpooli 27-aastane kapten Jordan Henderson. Lõpuks tulevadki Inglismaa koondislased kõik Premier League'i tippklubidest, kuid tipptasemel liidreid on nende seas vähe.

Valikturniiri kaotuseta läbinud Tuneesiast veel suurema koefitsendiga ennustatakse jalgpalli MM-i võitu vaid Panamale ja Saudi-Araabiale. Ometi julgevad tuneeslased unistada play-off'i pääsust. Miks nad ei peakski, kui hiljuti on sõprusmängudes hambaid näidatud nii Türgile kui ka Portugalile.

Kui reastada koefitsendid võimalike veerandfinalistide ennustamisel, võib Tuneesia leida tagantpoolt seitsmendalt kohalt, eespool vaid Lõuna-Koreast, Iraanist, Costa Ricast, Saudi-Araabiast, Austraaliast ja Panamast.

Meeskonna viimaseid esitusi vaadates võib Tuneesiat pidada selle MM-i üheks võimaluks üllatajaks.

Viimati 2006. aasta MM-il osalenud Tuneesia läheb vastu oma viiendale finaalturniirile. "Kartaago kotkasteks" kutsutav meeskond pole kordagi suurturniiril peksupoisiks jäänud. Kuigi võit on kübarast välja võlutud vaid korra - 1978. aastal Argentinas toimunud turniiril üllatati 3:1 skooriga Mehhikot -, siis viike on neil ette näidata veel neli. Samal 1978. aastal tehti 0:0 viik Lääne-Saksamaaga. Järgmine kord osaleti MM-il kümne aasta pärast, mil suudeti viigipunkt välja võidelda Rumeenialt (1:1). 2002. aastal rööviti punkte Belgialt ja 2006. aastal Saksamaalt.

Kui Tuneesial ei õnnestu Inglismaad hammustada, siis lisaks on nendega ühes alagrupis veel Belgia ja Panama.

Tuneesia rahvas ootab Venemaalt 40-aastase võidupõua lõpetamist. Šansid selleks ei saaks olla veel paremad, sest esimest korda MM-il mängiv Panama peaks olema igati hammustatav vastane. Ning kui emmalt-kummalt - Inglismaalt või Belgialt - veel viikgi kätte saadakse, mine tea...