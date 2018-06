OTSEBLOGI | Väravatesadu: Inglismaa lõi Panamale avapoolajaga 5 väravat!

Inglismaa - Panama

Avapoolaeg lõppes 5:0 Inglismaa kasuks.

44. minut: Harry Kane realiseerib ka selle penalti ja seis on juba 5:0. Tottenhami ründaja otsustas lüüa samasse nurka ja pall vuhises taas vasakusse ülanurka.

Tripperi nurgalöögi järel tehakse Stonesile viga ja inglased saavad penalti!

Juba 4:0! Stones lööb oma teise värava! Ilus kombinatsioon Trippieri karistuslöögi järel. Pall põrkab pealt-peale ja lõpuks maandub väravas.

Kui mõelda alagrupiturniiri viimasele voorule, siis on oluline ka inglaste ja belglaste väravate vahe. Belgial on see hetkel +6, Inglismaal +3.

3:0 inglastele - Lingardilt iluvärav! Manchester Unitedi poolkaitsja saatis palli karistusala lähistelt ristnurka! Selle MMi üks ilusamaid väravaid.

Inglaste karistuslöök kaugelt. Trippier annab ja Maguire lööb peaga üle. Taas ei suutnud Panama inglasi korralikult kinni võtta.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010861776412520448

Panama on ohtlikult inglaste karistusalas, kuid pealelöök läheb taas väga mööda.

Toimetaja isiklik arvamus: Panama asemel võiks MMil mängida pigem Itaalia või Holland.

21. minut: Harry Kane realiseerib penalti, võimsalt ristnurga lähedale - 2:0! Tottenhami ründetähe arvel on 1,25 mänguga kokku kolm väravat.

Väravavahiga üks-ühe vastu pääsenud Lingardile tehti karistusalas viga. Kaks meest jooksid talle selga.

Penalti Inglismaale!

Sterling sõidab Torresile jalga, kuid pääses hoiatuskaardita. Panama kapten vajab arstiabi.

Panama kauglöök vuhiseb napilt väravast mööda! Debütandid on kontratel tõeliselt ohtlikud.

John Stones juubeldab:

Inglaste paremkaitsja Trippier on tõeline söödumeister, temalt järjekordne resultatiivne sööt.

Inglaste esimene nurgalöök ja 1:0! Stones peaga 8. minutil! See on Manchester City keskkaitsja koondisekarjääri esimene värav.

Panama formatsioon meenutab kaitses mängides 6-3-1-e. Oma värava all on ikka korralik buss ära pargitud.

Panama nõelas 5. minutil kontrarünnakuga, kuid nende pealelöök ebaõnnestus täielikult.

Inglismaa algrivistus pildil:

Lingardi tohterdamine on lõppenud ja mäng jätkub.

Juba avaminutil on pall ohtlikult Panama karistusalas. MM-debütandid pääsevad siiski ehmatusega. Lingard sai seejuures kastis lõuahaagi, kui Panama mees talle küünarnukiga äsas. Eelmine mäng karistati Kyle Walkerit sama lükke eest teatavasti penaltiga.

MÄNG ALGAS!

Fännid juba vennastuvad:

Kohtunikuks on täna egiptlane Ghead Grisha.

Meeskonnad on väljakul, kõlavad rahvushümnid.

Inglaste peatreener Gareth Southgate otsustas seega avamängus kahvatu esituse teinud Sterlingu siiski algkoosseisu jätta ja Rashford jätkab ikkagi vahetusmehena. Vigastatud Dele Allit asendab keskväljal 22-aastane Chelsea pallur Ruben Loftus-Cheek.

Algkoosseisud on sellised: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010839034405539840