OTSEBLOGI | Väikse Islandi suur võimalus - võit Aafrika hiiglase üle viiks nad edasipääsu lävele

Jalgpalli MMi avamängus Argentinat 1:1 viigiga üllatanud Islandi meeskond kohtub reedel algusega kell 18.00 Volgogradis Nigeeriaga.

Kui Islandil on tabelis viigipunkt, siis avamängus Horvaatiale kaotanud (0:2) Nigeeria jätkab punktita. Kuna Horvaatia võitis eile ka Argentinat (koguni 3:0), on neil edasipääs juba tagatud. Argentiinlaste seis on aga ülikeeruline - kui Island täna võidab, vajab eelmise MM-i finalist viimasest voorust suureskoorilist võitu Nigeeria üle ning peab samas lootma, et Island Horvaatia vastu punkti ei teeniks.

Meeskondade algkoosseisud:

Island - Nigeeria Nigeeria tänane mänguvorm on pehmelt öeldes kirev: Esimene veerandtund kuulus selgelt Islandile, ent midagi üliohtlikku pole veel sündinud. Islandi pikk audi sissevise Gunnarssoni esituses. Korraks jäi pall aafriklaste karistusalasse põrkama, kuid siis löödi see kaitsjate poolt välja. Meenutame D-grupi tabeliseisu: hetkel on Horvaatial 6, Argentinal ja Islandil 1 ja Nigeerial 0 punkti. Islandi võit muudaks argentiinlaste olukorra väga keeruliseks. Endine Chelsea täht John Obi Mikel mängib täna madalamal kui Horvaatiaga kohtumises. Ta peakski olema mängujuhi rollis efektiivsem. Üllataval kombel annab Nigeeria nurgalööke Leicesteri pikakasvuline ründaja Kelechi Iheanacho. Meenub 2016 EM ja inglaste nurgalöögid Harry Kane`i esituses... Nigeeria saab esimese nurgalöögi. See standardolukord langeb Islandi suurte keskkaitsjate saagiks. Island on alustanud väga ründavalt. 5. minutil jääb Sigurdsson keskel vabaks ja teeb karistusala lähistelt pealelöögi. Uzoho on taas valvel ja tõrjub. Islandi fännid: Gylfi Sigurdsson kõmmutab peale, Nigeeria puurivaht Francis Uzoho püüab! Island saab umbes 25 meetrilt karistuslöögi. MÄNG ON ALANUD! Peakohtunik on täna Uus-Meremaa vilemees Conger Matt. Kõlavad hümnid. Nigeeria - Islandi mängu formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010170855639388160 Meenutus tänase päeva tulisest avamängust. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/blogi-ja-fotod-brasiilia-sai-lisaminutite-varavatest-ulitahtsa-voidu?id=82734583 Jaak: Kui Island alagruppist edasi pääseks 2.-na ja Prantsusmaa C alagruppist esimesena kordub 2016 EURO veerandfinaal. Tere, jalgpallisõbrad! Tänase põnevusmängu Island - Nigeeria algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010163507512389633

Islandi kapten Aron Gunnarsson rõhutas pressikonverentsil, et nad peavad nigeerlaste vastu näitama sama meeskondlikku mängu kui avakohtumises. "Olen alati öelnud, et kui kõik mehed sõuavad samas suunas, on jalgpallis kõik võimalik. Kuna see on Nigeeria jaoks mäng, mille nad peavad igal juhul võitma, on kohtumine psühholoogiliselt pisut erinev. Mina arvan, et selle grupi edasipääsejad otsustatakse alles viimase vooru mängude viimastel minutitel," lausus Gunnarsson.

Islandi peatreener Heimir Hallgrimsson pakatas aga eile enesekindlusest, teatades: "Me ootame võitu! Pole vahet, kas mängida Argentina või Nigeeria vastu. Mängueelsed küsimused on samad. Kuna Nigeeria lasi endale avamängus standardolukordadest kaks väravat lüüa, pole nende enesekindlus selles osas ehk väga kõrge. Üritame seda ära kasutada."