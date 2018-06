OTSEBLOGI | Vahetusmeestega Prantsusmaa üritab alagrupis esikoha kindlustada, Taani ja Austraalia võitlevad edasipääsu nimel

Taani ja Prantsusmaa on seni MMidel omavahel kohtunud kahel korral ning mõlemal juhul alagrupi viimases mängus - 1998. aastal võitis Prantsusmaa 2:1 ja 2002. aastal Taani 2:0.

Austraalia peatreener Bert van Marwijk usub, et prantslased teevad neile täna teene ja võidavad Taanit. "Prantsusmaa on võitnud kaks matši, kuid nad pole väga hästi mänginud ja ma arvan, et nad tahavad maailmale näidata, et on selle turniiri üks paremaid meeskondi," sõnas van Marwijk.

Ajalugu Austraalia kasuks ei räägi. Nad pole suutnud siiani MMidel Lõuna-Ameerika meeskonda kunagi võita - kolmest mängust on kaotatud kaks.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Prantsusmaa - Taani mäng:

Prantsusmaa võit 2,10

Viik 2,70

Taani võit 4,80

Austraalia - Peruu mäng:

Austraalia võit 3,05

Viik 3,40

Peruu võit 2,35