OTSEBLOGI | Umtiti viis Prantsusmaa teise poolaja algul kiirelt Belgia vastu juhtima!

Belgia jõudis poolfinaali mõnevõrra üllatuslikult, kuna veerandfinaalis peeti favoriidiks pigem Brasiiliat. Belgia vägev ründejõud eesotsas Romelu Lukaku, Eden Hazardi ja Kevin De Bruynega osutus Brasiilia jaoks liigseks ning poolfinaali edeneti 2:1 võiduga.

Belgia on senise turniir kõige rohkem väravaid löönud meeskond 14 tabamusega. Belgia puhul on põhiline küsimus see, kuidas nende kaitse tuleb toime Prantsusmaa kiirete ründajatega. Lisaks jätab kaartide tõttu kohtumise vahele paremkaitsja Thomas Meunier.

Kevin De Bruyne kiitis peatreener Roberto Martinezt, kes on meeskonna pannud uskuma, et nad on võimelised tulema maailmameistriks. „Meeskond on mänginud koos seitse-kaheksa aastat ja Martinez on sisendanud meisse usku, et suudame võita turniiri.”

Prantsusmaa ja Belgia kohtusid omavahel viimati 2015. juunis sõprusmängus. Toona jäi Belgia peale 4:3.

Loe veel

Prantsusmaa mängud sel MM-il:

Prantsusmaa – Austraalia 2:1

Prantsusmaa – Peruu 1:0

Prantsusmaa – Taani 0:0

Prantsusmaa – Argentina 4:3

Prantsusmaa – Uruguay 2:0

Belgia mängud sel MM-il:

Belgia – Panama 3:0

Belgia – Tuneesia 5:2

Belgia – Inglismaa 1:0

Belgia – Jaapan 3:2

Belgia - Brasiilia 2:1

Prantsusmaa ja Belgia poolfinaal algab kell 21.00. Delfi Sport toob kohtumise käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Prantsusmaa võit – 2,45

Viik – 3,25

Belgia võit – 3,10