OTSEBLOGI | ÜKS-ÜKS! Prantsusmaa - Austraalia mängus nähti nelja minuti jooksul kahte penaltit!

Jalgpalli MM: Prantsusmaa - Austraalia

Kapten Jedinak realiseerib 62. minutil penalti! 1:1!

PENALTI AUSTRAALIALE!

Umtiti puutus palli käega. Pall küll suunda ei muutnud, aga käsi oli üleval ja puutus mänguvahendit.

1:0! Griezmann realiseerib penalti ja viib Prantsusmaa juhtima. Väravavaht isegi ei liikunud paigast.

Kordused näitasid, et Risdoni jalg puudutas Griezmanni kanna ära. Sainsbury saab lobisemise eest kollase kaardi.

PENALTI TULEB!

54. minut: Prantsusmaa kirrrünnaku lõpus oli tunda penalti hõngu, aga kohtunik vilet ei törtsutanud. Griezmann tõmmati maha. VAATAME VAR-i!

Teleülekandes näidati varumeestepingil paelu siduvat Olivier Giroud, kes ilmselt valmistub vaikselt mängu sekkuma. Aga mis peaga juhtus? Foto: AFP/Scanpix

Teine poolaeg on alanud!

Le Mansi 24 tunni sõidu asemel nauditakse ringrajal hoopis jalgpalli. Foto: AFP/Scanpix

Esimese kaheksa minuti jooksul tegi Prantsusmaa neli lööki raamidesse. Ja oligi kõik. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007937672806043648

Üsna sündmustevaene avapoolaeg lõpeb 0:0!

45. minut: Austraalia ohtlik rünnak lõppeb Behichi kauglöögiga üle värava. Korraks käis pall ka kastis ära, aga prantslaste kaitseliin oli ühtne.

Prantslased on jäänud üllatavalt passiivseks. Kui esimesed kümme minutit üritati rohkem ise palli vallata, siis nüüd ei avaldata kollastele särkidele eriti survetki.

Sotsiaalmeedias visatakse kõvasti nalja prantslaste kukkumislembuse üle. https://twitter.com/ScouserLFC1892/status/1007932202561294337

29. minut: mängupall sai tühjaks. Nahkkera läks vahetamisele.

Austraalia oli väravale väga lähedal! 17. minuti karistuslöögi järel suunas Prantsuse mees Tolisso palli värava peale. Lloris pidi selle nurgalöögiks tõrjuma. Foto: AFP/Scanpix

Esimene kollane kaart läheb 13. minutil Austraalia ääreründajale Mathew Leckiele. Foto: Sputnik/Scanpix

12. minut: Austraalia saab karistuslöögi olukorrast esimese pealelöögi kirja, aga pall lendab kõrgelt üle värava.

Griezmann saab peaga kastist edasi suunata, aga Ryan lõikab palli vahelt.

8. minut: Veel üks karistuslöök prantslastele. Sama kaugelt, pisut rohkem vasakult poolt. Aga otse peale saab sealtki lüüa.

6. minut: Griemann paneb kauglöögiga Ryani taas proovile. Austraalia väravavaht püüab ka selle. Austraallased pole veel vastaste kasti lähedale pääsenud.

Pogba lööb otse peale! Aga liiga keskele, Ryanil polnud selle püüdmisega raskusi.

Prantsusmaa teenib 4. minutil umbes 24 meetritl ohtliku karistuslöögi. Pogba ja Griezmann palli taga.

Kus hundist räägid... Mbappe saab juba 2. minutil karistusalas löögile. Ryan tõrjub palli nurgalöögiks.

Kylian Mbappe teeb ka omal moel ajalugu: https://twitter.com/OptaJean/status/1007925754955329539

Mäng on alanud!

Selle mängu kohtunikebrigaad: https://twitter.com/refsix/status/1007898274903285760

Tänane Prantsuse algkoosseis on nende MM-i avamängude noorim alates 1930. aastast. https://twitter.com/OptaJean/status/1007910653602828288

Hümnide aeg! Foto: AFP/Scanpix

Loodetavasti tulevad Kaasanis tribüünid täis. Foto: Reuters/Scanpix

Pallid soojenduseks valmis! Keegi otsustas veidi kunsti teha. Foto: AFP/Scanpix

Austraalia vanameister Tim Cahill alustab pingilt. Prantsusmaal on jokkerina pingilt võtta Olivier Giroud.Prantsuse pink: Kimpembe, Lemar, Giroud, Matuidi, Nzonzi, Mandanda, Rami, Fekir, Sidibe, Thauvin, Mendy, AreoloaAustraalia pink: Degenek, Meredith, Cahill, Jurman, Luongo, Juric, Jones, Maclaren, Arzani, Vukovic, Petratos, Irvine.

Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007907960348139520