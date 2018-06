OTSEBLOGI | Üks kolmest sõidab MMilt koju - kas Hispaania, Portugal või Iraan?

Jalgpalli MMil selguvad täna õhtul edasipääsejad ka B-alagrupis. Kell 21.00 kohtuvad Hispaania ja Maroko ning Portugal ja Iraan.

Kahe vooru järel on Hispaanial ja Portugalil võrdselt 4 punkti, Iraanil 3 ja edasipääsulootused kaotanud Marokol 0 punkti.

Portugal - Iraan ja Hispaania - Maroko Portugal tegi lausa kolm vahetust: Bernando Silva, Joao Moutinho (kes on haigestunud) ja Goncalo Guedes täna ei alusta, nende asemel Leicester City Adrien Silva, AC Milani Andre Silva ja Besiktasi Ricardo Quaresma. Hispaania on teinud võrreldes Iraani mänguga ühe vahetuse. Thiago Alcantara pääses algkoosseisu Lucas Vazquezi asemele. Ja siin Portugal - Iraani algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011292616342818818 Hispaania - Maroko algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011288113283510272

PORTUGAL VERSUS IRAAN

Portugalil on suur küsimärk poolkaitsja Joao Moutinho kohal, kes on haigestumise tõttu mitu treeningut vahele jätnud. Edaspääsuks võitu vajaval Iraanil on puudu Olympiakose kaitsja Ehsan Hajsafi, kes vigastas Hispaaniaga mängus reielihast.

Arvatakse, et Portugali eelmises mängus kahvatu esituse teinud Raphael Guerreiro maandub tänaseks vahetusmeeste pingile.

Portugali peatreener Fernando Santos: "Oleme vaadanud ka kõiki Iraani kvalifikatsioonimänge, nad on väga hästi organiseeritud meeskond. Neil on kogenud mängijad, kes on osalenud kahel MMil. Mängijaid on ka suurtest liigadest - Hispaaniast, Kreekast ja Venemaalt. Minu arvates on Iraan Aasia parim meeskond. Peame valmis olema raskeks mänguks, Hispaania vastu näitasid nad end kontrarünnakutel väga ohtlikust küljest. Me ei arva, et oleme juba pooleteise jalaga 16 parema hulgas ning see ongi väga hea."