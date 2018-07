OTSEBLOGI | Tuline MM-finaal! Horvaatide omavärav, VAR, Pogba ja Mbappe viisid Prantsusmaa 4:2 Horvaatia vastu juhtima

Horvaatia on samal ajal pidanud pingutama maksimaalselt. Kõigis kolmes play-off'i kohtumises on neil tulnud mängida ka lisaaega ehk võrreldes prantslastega on pallitud koguni 90 minutit ehk ühe kohtumise jagu enam mänguminuteid.

Prantsusmaa teekond sel MM-il:



Alagrupiturniir

Prantsusmaa – Austraalia 2:1

Prantsusmaa – Peruu 1:0

Prantsusmaa – Taani 0:0

Kaheksandikfinaal

Prantsusmaa – Argentina 4:3

Veerandfinaal

Prantsusmaa – Uruguay 2:0

Poolfinaal

Prantsusmaa – Belgia 1:0

Horvaatia teekond sel MM-il:



Alagrupiturniir

Horvaatia – Nigeeria 2:0

Horvaatia – Argentina 3:0

Horvaatia – Island 2:1

Kaheksandikfinaal

Horvaatia – Taani 1:1 (3:2)

Veerandfinaal

Horvaatia – Venemaa 2:2 (4:3)

Poolfinaal

Horvaatia – Inglismaa 2:1 (lisaaeg)

Loe veel

Sel finaalturniiril on Prantsusmaa olnud selgelt kõige täiuslikum võistkond. 1998. aastal kaptenina tiimi maailmameistriks tüürinud Didier Deschamps üritab sama teha nüüd treenerina. Deschamps on turniiri käigus koosseisuga veidike katsetanud, kuid play-off’i faasiks on leitud kindel põhituumik, kus pealtnäha ei olegi ühtegi nõrka kohta.

Kõige rohkem on ehk küsimärke olnud 22-aastaste äärekaitsjate Lucas Hernándeze ja Benjamin Pavardi kohal, kuid suurepärase keskkaitsepaari Raphaël Varane ja Samuel Umtiti kõrval on mängitud briljantselt. Kui keskväljal tegutsevad veel maailma parim kaitsev poolkaitsja N’Golo Kanté ja viimase aja parimat vormi näitav Paul Pogba, siis on prantslaste müürist ilmselgelt keeruline läbi murda.

„Ma tahan MM-il võidutseda. Selle nimel on vaja teha ohverdusi. Kaitses mängimine ei ole minu suurim trump. Ma ei ole päris Kanté, kuid teen koondises seda rõõmuga,” teatas Pogba, kes on Deschamps’ käe all endast maksimumi välja pigistanud.

Ka rünnakul on Deschamps läinud turniiri käigus pragmaatilisemaks. Nii on pingile kukutatud Ousmane Dembélé ja Corentin Tolisso. Põhirivistusse edutati kogenumad ja meeskondlikumalt mängivad Olivier Giroud ja Blaise Matuidi. Sellised vangerdused annavad säramiseks rohkem võimalusi meeskonna liidritele Kylian Mbappéle ja Antoine Griezmannile.

Kindel põhituumik on ka horvaatidel. Viimastes matšides on kaitses tegutsenud ikka Šime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida ja Ivan Strinic. Keskväljal keerleb kõik Ivan Rakitici ja meeskonna kapteni Luka Modrici ümber. Nende meeste ründeteravuse parandamise nimel oli poolfinaalis taas algkoosseisus ka Marcelo Brozovic.