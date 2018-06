OTSEBLOGI | Senegal läks Poola omaväravast mängu 1:0 juhtima

Ei Poola ega Senegali koondist tasu alahinnata. Mõlemal meeskonnal on küllaga häid mängijaid ja põhjust olla lootusrikkad MM-i osas.

Poola - Senegal Mane sai ohtlikult löögile, kuid kaitsja sai jala vahele. Poola koondis on tulnud teisel poolajal väljakule uue energiaga. Lewandowski lööb peale, Senegali väravavaht tegi suurepärase tõrje! Poola saab väga ohtlikust kohast karistuslöögi. Lewandowski võitis palli ning alustas ise kiirrünnakut, kuni Senegali Sane ta pikali tõmbas. Poola koondis tegi poolajal ka vahetuse. Jakub Błaszczykowski asemel tuli mängu kaitsja Jan Bednarek. Teine poolaeg on kohe algamas. Esimese poolaja statistika:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009102292228952065 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009100245366726656 Kohtunik vilistab esimese poolaja lõppenuks! Senegal läheb pausile 1:0 eduseisus. Senegal on esimese poolaja lõpus selgelt parem meeskond olnud Kohtunik annab 2 lisaminutit esimesele poolajale Sane sai peaga vabalt löögile, aga ei suutnud palli hästi tabada. Senegali rünnakud jätkuvad, nurgalöök Aafrika koondisele. Poola peab nüüd kindlasti oma mängu parandama Cioneki omaväravana läks see kirja Number 5 Idrissa lööb kastist väljast peale, lööb põrkab vastu Poola kaitsjat ja pall veereb Poola väravasse Senegal läks mängu juhtima! Värav! Mõlema mehega siiski midagi tõsist ei juhtunud. Ka Jakub Błaszczykowski vajas tohterdamist. Senegali koondislane Ismaila jääb väljakule pikali lebama Senegal on kaks korda järjest saanud palli ohtlikult kasti sööta, aga poolakad on siiamaani söötudele jala vahele saanud. Mõlemalt meeskonnalt palju sööduvigu. Pidevalt kaotatakse keskväljal lihtsas olukorras pall. Poola püüab rünnakut alustada, aga Senegal teeb head survet. 23. minutil saab Lewandowski kasti joone pealt löögile, kuid ei taba palli hästi ning lööb üle otsajoone auti. Poola on võitnud vaid ühe seitsmest avamängust MM-il.https://twitter.com/OptaJoe/status/1009081626721161218 15 minutit on kohtumine kestnud ning siiamaani kumbki meeskond midagi väga ohtlikku luua pole suutnud. Sane lööb palli selgelt väravast mööda. Senegalil karistuslöök Krychowiak saab kollase kaardi Diouf võetakse kiirrünnakul maha. Senegal ründab uuesti, Szczęsny püüab palli. Esimesed 5 minutit on möödunud üsna rahulikult. Senegal saab mängu esimese nurgalöögi. Mäng käib! Kohtumine algab varsti! Algkoosseisud on selgunud:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009074845437579264

Poola koondise suurimad lootused on muidugi nende tipuründaja Robert Lewandowski (Müncheni Bayern) peal. Lewandowski on viimastel aastatel olnud tõeline täht Euroopa vutimaailmas. Alles lõppenud hooajal oli ta Bundesliga edukaim väravakütt 29 väravaga. Mees on tõeline Poola koondise liider, kes on löönud 93 mänguga 52 väravat.

Poola jalgpall on viimastel aastatel üldse olnud tõusuteel. Näiteks 2016. aasta EM-il jõuti välja veerandfinaali, kus alles penaltiseerias kaotati hilisemale meistrile Portugalile.

Poola koondis osales MM-il viimati 2006. aastal, kui piirduti alagrupivooruga. Poola edukaimad tulemused MM-idel jäävad aastatesse 1974 ja 1982, kui võideti pronksmedalid.

Tänavusele MM-ile jõudis Poola koondis väga kindlalt. Oma alagrupis oli Poola selgelt teistest üle. 10 mänguga võeti 8 võitu, üks viik ja saadi üks kaotus ning teisena lõpetanud Taanit edestati viie punktiga. Suuresti aitas riigi MM-ile Lewandowski, kes püstitas uue valiksarjade rekordi, kui lõi ühe kvalifikatsiooniturniiri käigus lausa 16 väravat.