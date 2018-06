OTSEBLOGI | Seitsmendat järjestikust play-off pääset jahtiv Mehhiko läks Lõuna-Korea vastu penaltist juhtima

Mehhiko võib jalgpalli MM-i F-alagrupis esimesena edasipääsu kindlustada, kui kell 18 kohtuakse Rostov-on-Donis Lõuna-Koreaga.

Lõuna-Korea - Mehhiko Korealased nõuavad, et kohtunik Mehhiko kaitsja käe ära vilistaks. Aga tundub, et Salcedo käsi oli vastu keha ja nurgalöögist enamat Koreale ei kingita. 51. minut: teise poolaja esimese pealelöögi teeb kaugelt Lozano, aga läheb selgelt üle värava. Seni on mehhiklased ainult mängutempo tapmisega tegelenud. Teine poolaeg algas! Kohtunik vilistab esimese poolaja lõppenuks. 43. minut: HEA VÕIMALUS MEHHIKOL! Lozano murrab end vasakult äärelt karistusalasse ja saab kolme Korea kaitsja vahelt löögile, aga lööb kõrgelt üle värava. Pallivaldamisprotsent on Mehhiko kasuks 74 % - 26 % ! Mehhiko on teinud 217 söötu Korea 86 vastu. 32. minut: Heung-Min Son põrutas kaugest karistuslöögist otse peale, aga läks tublisti üle värava. Juba on rohkem penalteid nähtud kui 2014. aasta MM-il! https://twitter.com/OptaJoe/status/1010545222890278913 Carlos Vela viib Mehhiko 25. minutil juhtima! https://twitter.com/Footy_Matrix/status/1010544489738498048 Hyun-Soo Jang mängis palli käega. Ei mingit VAR-i vaatamist, kohtunik oli resoluutne. Kaks nurgalööki teenisid korealased veel ka, teise järel pääses Mehhiko omakorda ohtlikult kiirrünnakusse. PENALTI! 22. minut: HEA VÕIMALUS KOREAL! Keskväljalt sai kasti söödu Son, kuid mehhiklased blokeerivad kaks Tottenhami ründaja pealelööki. 13. minut: Hiilgav võimalus Lõuna-Koreal! Lee saab tagumises postis löögile, aga teeb löögiliigutusega hoopis Lozanole haiget. Kohtunik vilistab vea. 12. minut: Javier Hernandez pääseb karistuslöögist peaga löögile, aga sihik on paigast ära. Kindlalt mööda. Ei sündinud ka teisest. Korealased teevad 11. minutil juba kolmanda vea keskväljal. Muud moodi nad täna mehhiklasi peatada ei suuda. Vastaste väljapoolele on vaid korra kiirrünnakust ära eksitud. 9. minut: Mehhiko teenib veidi enam kui 20 meetri pealt teise karistuslöögi. Esimesest midagi teravat ei sündinud. Üks nurgalöök on mehhiklastel samuti olnud. Mäng on alanud! Mängu vilistab Meistrite liiga finaali teenindanud Sloveenia kohtunik Milorad Mazic. https://twitter.com/NSilva66/status/1010537129657667589 Mängupaigas on 36 kraadi sooja. Tuleb raske õhtupoolik mõlemale meeskonnale. Mehhiko on avamänguga võrreldes teinud ühe vahetuse. Edson Alvarez on pandud algkoosseisu paremkaitsesse, Carlos Salcedo liigub keskkaitsesse. Hugo Ayala peab alustama pingilt. Algkoosseisud: https://twitter.com/amerykapilka/status/1010519913520386048

Avamängust on Mehhikol all suur võit - mitte küll skoori, aga vastase mõttes - valitseva maailmameistri Saksamaa üle. Mehhiko seismoloogiainstituut täheldas, et kohe pärast 1:0 võiduväravat raputas Mexico Cityt väike maavärin, mida seletatakse fännide üheaegse väravatähistusega.

Täna saavad mehhiklased kindlasti oluliselt rohkem palli vallata ja rünnakuid oma käe järgi üles ehitada. Kindlust peaks lisama ka fakt, et Aasia meeskondade vastu on nad MM-idel ainult positiivseid tulemusi saavutanud - kolmest mängus kolm võitu, sealhulgas 1998. aasta 3:1 võit Lõuna-Korea üle.

Korealased hetkel enesekindlusega hiilata ei saa, sest värav on jäänud löömata viimases kolmes mängus. Pettumust valmistas ka rünnakupilt Rootsi vastu, kellele kaotati 0:1. MM-finaalturniiridel pole Korea võitu saanud viimases seitsmes kohtumises.

Mehhiko peatreener Juan Carlos Osorio kutsus mängijaid siiski üles valvsusele: "Ma loodan, et me ei jää loorberitele puhkama ega võta jalga gaasipedaali pealt maha. Teame kõik liigagi hästi, et jalgpallis võib kõik üleöö muutuda. Olgugi, et meil on head võiduvõimalused, mängime me väga robustse vastase vastu. Peame olema täielikult keskendunud. Me ei tulnud MM-ile ainult selleks, et Saksamaad võita."