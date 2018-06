OTSEBLOGI | Rootsil on võimalus valitsev maailmameister Saksamaa pakkima saata

Jalgpalli MM-i kümnenda võistluspäeva lõpetab Saksamaa ja Rootsi duell kell 21 Sotšis. Valitsev maailmameister peab edasipääsulootuste säilitamiseks kindlasti punkti kirja saama, Rootsi kindlustaks võidu korral edasipääsu.

Saksamaa - Rootsi Knight Rider on oma eelistuse välja öelnud! https://twitter.com/DavidHasselhoff/status/1010573894154006528 Koosseisud graafiliselt: https://twitter.com/BBCMOTD/status/1010574297423843328 Ahjaa, üks suur üllatus veel! Mesut Özili asemel on algrivistuses Marco Reus. Özil saab esimest korda pärast debüüti suurturniiril mängu pingilt vaadata. https://twitter.com/OptaFranz/status/1010563773747343361 Mehhiko jalgpallikoondis kindlustas seitsmendat MM-finaalturniiri järjest alagrupist edasipääsu, alistades teises voorus 2:1 Lõuna-Korea. Rootsi koosseisus üllatusi pole. Eelmisest mängus haiguse tõttu eemale jäänud Victor Lindelöf asendab Pontus Janssoni. Saksamaal asendab keskkaitses vigastatud Hummelsit Rüdiger. Haigusest paranenud Hector võtab sisse oma tavapärase koha vasakkaitses, pingile peab jääma seetõttu Plattenhardt. Sami Khedira asemel on täna keskkaitses pigem kaitsva suunitlusega Rudy. Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010568855180251136

Avamängus sai Saksamaa šokk-kaotuse Mehhikolt, kellele jäädi mannetu mänguga alla 0:1. Rootsi nahutas sama skooriga F-grupi autsaiderit Lõuna-Koread.

"Pole midagi muud, mida me praegu rohkem tahaks, kui olla edukad Rootsi vastu, uskuge mind," rääkis eile sakslaste ründaja Thomas Müller. "Oleme end teinud haavatavaks, kuid oleme piisavalt kriitilised, et seda olukorda kainelt analüüsida. Meid ootab ees kaks rasket katsumust. Pinge on kohutavalt suur, aga me ei võida neid mänge, kui me end kokku ei võta."

Rootsi ründaja Emil Forsbrerg: "Olen mõnede ajakirjanikega rääkinud ja tean, mis toimub. Loomulikult kritiseeritakse neid palju. Nad tulid siia suurte favoriitidena ning neil on uskumatu meeskond. Ja kui sa ei võida, siis tulebki kriitikat. Aga nad on vaimselt tugevad, nii et võib kihla vedada, et meid ootab laupäeval ees raske töö. Peame tegema 110-protsendilise esituse, et neilt kasvõi viik välja pigistada."