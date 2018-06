OTSEBLOGI | Rootsi vastu kaotusseisu jäänud Saksamaa viigistas kohe teise poolaja alguses!

Jalgpalli MM-i kümnenda võistluspäeva lõpetab Saksamaa ja Rootsi duell kell 21 Sotšis. Valitsev maailmameister peab edasipääsulootuste säilitamiseks kindlasti punkti kirja saama, Rootsi kindlustaks võidu korral edasipääsu.

Saksamaa - Rootsi 57. minut: SAKSAMAA VÕIMALUS! Olsen püüab Hectori lähilöögi. Esimese kollase kaardi saab 52. minutil Rootsi poolkaitsja Albin Ekdal. 51. minut: Thomas Müller saab karistuslöögist peaga löögile, aga pall läheb napilt postist mööda. Werner söötis karistusala vasakult äärelt värava ette, Gomez ei ulatunud pallini, Reus ei jätnud võimalust kasutamata. Saksamaa viigistab juba 48. minutil 1:1! Marco Reus õigustab enda algkoosseisu kohta! Teine poolaeg on alanud. Mario Gomez on tulnud Draxleri asemele. ÜLLAR: Mulle meeldib see seis.Parem on kui kaoksid ära prantsusmaa saksamaa belgia ,mõned veel kus mängivad 98 prossa muulased Esimese poolaja statistika: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010596945772077056 Niimoodi reageeriti Rootsi väravale Stockholmis: https://twitter.com/TomsTips/status/1010592869852286976 Ajalugu sakslaste kaotusseisust võidukalt välja tulemist ei soosi. Viimati juhtus see 1998. aastal Mehhiko vastu. https://twitter.com/OptaJoe/status/1010593555600076800 Esimene poolaeg läbi! 45.+2. minut: Neuer peab tegema veel pooalaja lõpus supertõrje. Berg sai karistuslöögist peaga löögile. maxim: Väga viis oleks, kui Saksamaa, Argentiina ja Brasiilia koju saadetakse alagrupiturniiri järel!:) Tegelikult nii võib väga lihtsalt isegi minna. 45. minut: keskkaitsja Boateng sekkus rünnakule ja sai kaugelt päris hea pealelöögi sooritatud, läks napilt paremast postist mööda. 44. minut: Rootsi teine värav oli lähedal! Forsberg leidis pika sööduga kastis Bergi, kuid Saksa kaitsjad võtsid ta jalalt palli ära. Ajalehe Bild veebikülg näeb välja praegu selline. Kõik sai alguse sakslaste valesöödust keskväljal. Kiirrünnaku lõpetuseks tõstis Toivonen palli üle Neueri väravavõrku. Rüdiger sai varba vahele, aga sellest ei piisanud, et palli suunda muuta. TOIVONEN VIIB ROOTSI 32. MINUTIL JUHTIMA! Foto: Reuters/Scanpix 31. minut: Nüüd tehakse siiski vahetus ära. Gündogan tuleb Rudy asemele. Kuus minutit oli Rootsi enamuses. Sakslased on juba mitu mitut arvulises vähemuses olnud. Rudy verejooks ei jää ilmselt seisma ja Löw vahetust ei taha teha. Meedikud näitavad vahetust, mees ise lidub küll vahetuspingi juurde, nuuskab nina särgi sisse puhtaks ja tahab mängu tagasi tulla. https://twitter.com/BedStuy4Ever/status/1010590193479503875 25. minut: Rudy on pikali maas ja nina verine! Kordus näitab, et sai Toivonenilt valusa paugu kannaga näkku. Söötude arv on juba 220:29 (neist täpsed 201:17) Saksamaa kasuks. 22 minutit mängitud. 18. minut: Berg saab kasti keskel üle puusa löögile, aga Boateng paneb jala ette. Kordusest on selgelt näha, et Boateng lükkas Bergi selga, aga kohtunik viga ei näinud. 13. minut: Saksamaa pallikaotusest saab Rootsi hiilgava võimaluse vasturünnakul! Marcus Berg pääseb Neueriga üks-ühele, aga Saksa väravavaht jääb duellis peale. PÖÖRANE STATISTIKA: Saksamaa on teinud juba 136 söötu, Rootsi vaid 12! 8. minut: Draxler laseb palli värava eest läbi, aga Müller jääb sellest teisel äärel liiga kaugele. Taas oli Rootsi värava all elevust. 7. minut: Forsberg üritab end nelja Saksa kaitsja vahelt kasti suruda, aga kuidgi ei õnnestu! Laiutab käsi ja nõuab kohtunikult viga, aga ei saa seda. Kui sakslased sellist turmtuld edasi panevad, on vaid aja küsimus, millal Rootsile esimene ära lüüakse. 3. minut: SAKSAMAAL HIILGAV VARIANT! Olsen tõrjub Draxleri lähilöögi. Mäng on alanud! Poolakast kohtunik vilistas ka Islandi - Argentina põnevuskohtumist. https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1010132171745423360 Hümnide aeg. Knight Rider on oma eelistuse välja öelnud! https://twitter.com/DavidHasselhoff/status/1010573894154006528 Koosseisud graafiliselt: https://twitter.com/BBCMOTD/status/1010574297423843328 Ahjaa, üks suur üllatus veel! Mesut Özili asemel on algrivistuses Marco Reus. Özil saab esimest korda pärast debüüti suurturniiril mängu pingilt vaadata. https://twitter.com/OptaFranz/status/1010563773747343361 Mehhiko jalgpallikoondis kindlustas seitsmendat MM-finaalturniiri järjest alagrupist edasipääsu, alistades teises voorus 2:1 Lõuna-Korea. Rootsi koosseisus üllatusi pole. Eelmisest mängus haiguse tõttu eemale jäänud Victor Lindelöf asendab Pontus Janssoni. Saksamaal asendab keskkaitses vigastatud Hummelsit Rüdiger. Haigusest paranenud Hector võtab sisse oma tavapärase koha vasakkaitses, pingile peab jääma seetõttu Plattenhardt. Sami Khedira asemel on täna keskkaitses pigem kaitsva suunitlusega Rudy. Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010568855180251136

Avamängus sai Saksamaa šokk-kaotuse Mehhikolt, kellele jäädi mannetu mänguga alla 0:1. Rootsi nahutas sama skooriga F-grupi autsaiderit Lõuna-Koread.

"Pole midagi muud, mida me praegu rohkem tahaks, kui olla edukad Rootsi vastu, uskuge mind," rääkis eile sakslaste ründaja Thomas Müller. "Oleme end teinud haavatavaks, kuid oleme piisavalt kriitilised, et seda olukorda kainelt analüüsida. Meid ootab ees kaks rasket katsumust. Pinge on kohutavalt suur, aga me ei võida neid mänge, kui me end kokku ei võta."

Rootsi ründaja Emil Forsbrerg: "Olen mõnede ajakirjanikega rääkinud ja tean, mis toimub. Loomulikult kritiseeritakse neid palju. Nad tulid siia suurte favoriitidena ning neil on uskumatu meeskond. Ja kui sa ei võida, siis tulebki kriitikat. Aga nad on vaimselt tugevad, nii et võib kihla vedada, et meid ootab laupäeval ees raske töö. Peame tegema 110-protsendilise esituse, et neilt kasvõi viik välja pigistada."