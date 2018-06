OTSEBLOGI | Poola ja Lewandowski on väljakukkumise äärel, Kolumbia asus 1:0 juhtima

Poola ja Kolumbia jalgpallimeeskonnad lähevad pühapäeva õhtul kell 21.00 algavale mängule vastu teadmisega, et tänane kaotus tähendaks ka kojusõitu.

Poola alustas MMi üllatusliku 1:2 kaotusega Senegalile, Kolumbia pidi Jaapani vastu lausa 87 minutit mängima vähemuses ja kaotas samuti 1:2. Kuna Senegal ja Jaapan tegid tänase päeva esimeses kohtumises 2:2 viigi, sõidab Kolumbia-Poola mängu kaotaja alagrupiturniiri järel koju.

Poola - Kolumbia Avapoolaja statistika - Kolumbias on igas elemendis siiani parem meeskond. https://twitter.com/OptaJoe/status/1010957846660476930 James Rodriguez on ikka Kolumbiale ülioluline mängumees. Ta on nüüd MMidel osaline olnud koondise üheksa värava juures. James on löönud neist kuus ja andnud kolm väravasöötu ning seda seitsme mänguga. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010958196482170880 Avapoolaja võidab Kolumbia 1:0. Inglismaa ja Kolumbia oleks vägev kaheksandikfinaal, sest mõlemal meeskonnal on võimsad ja pikad peavõitlejad. Nii sündis 1:0: Kus olid Poola kaitsjad? https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010956363583971333 Valus värav poolakatale poolajavile eel, kuid kolumbialased olid selle tabamuse igati ära teeninud. 1:0 Kolumbiale! Täpne tsenderdus leiab Yerry Mina, kes lööb peaga värava! Ja kohe tulebki Wojciech Szczesnyl poolakad päästa! Cuadrado ohtlik löök! 35 minutit on mängitud. Olukordi on olnud, aga kumbi väravavaht pole pidanud veel ühtegi suurt tõrjet tegema. Kolumbia nurgalöök, millele järgneb ka ohtlik tsenderdus. Poola kaitsjad suudavad puhtaks lüüa. Kurb uudis Kolumbiale: Aguilar sai vigastada ja tuleb sunnitud vahetus. Mateus Uribe saab platsile, Aguilar lahkub kanderaamil. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010951702969806849 25 minutit on mängitud. Raske on kellelegi eelist anda, võrdne mäng. Falcao annab karistusalas kannaga kavala söödu, ent poolakas jõuab vahele ja pall ei jõua Juan Cuadradole. Poola nurgalöögi järel on taas kõige kõrgemal Kolumbia mehed. Kolumbia surub. Nende tsenderdus paremalt äärelt takerdub karistusalas kaitsjatesse. Kolm poolakat olid kohe pallil vastas. Tasub meenutada, et sel MMil pole väravateta viiki veel nähtud. Kolumbia ohtlik kontra takerdub, kui Falcao annab valesöödu. Kumbki meeskond pole õiget rütmi leidnud ja pallikaotusi on väga palju. Poola järjekordne nurgalöök. Kolumbia kaitsja lööb olukorra puhtaks. Esimesed 10 minutit näitasid selgelt ära, et mõlemad meeskonnad rahulduvad vaid võiduga. Robert Lewandowski astus kolumbialasele kogemata käe peale ja mäng taas seisis korra. Nüüd oli pall ohtlikult Poola karistusalas. Kaitsjad on valvel ja likvideerivad olukorra. Ospina jätkab mängimist. Ospina saab jalale haiget, kui Kownacki segas tema palli mängu panemist. Loodetavasti saab Kolumbia puurivaht ikka jätkata. Poola mängib kastis Lewandowski peale. Kolm kaitsjat on kohe ümber ja ei lase ründelähel korraliku löögini jõuda. Poola paneb kohe kõva pressi peale. Kiire ajaga kaks nurgalööki, kuid midagi üliohtlikku veel ei teki. MÄNG ALGAS. Kohtunik on Mehhikost - César Arturo Ramos Palazuelos. Kõlavad hümnid. Kaasani staadion on mängu ootel: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010931535825031168 Kuna Jaapan ja Senegal tegid 2:2 viigi, sõidab Poola-Kolumbia mängu kaotaja alagrupiturniiri järel koju. Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010927314404855808

James Rodriguez kuulub täna arvatavasti Kolumbia algkoosseisu. Jaapani vastu sekkus ta kerge vigastuse tõttu alles vahetusest. Poola lülitab ilmselt põhirivistusse ründaja Dawid Kownacki, kes näitas Senegali vastu teisel poolajal head mängu.

Poola peatreener Adam Nawalka lubas fännidele, et täna minnakse välja vaid võidu peale. "Ennustan väga intensiivset ja rasket mängu. Aga las ma ütlen, ma sügavalt usun, et me võidame. Oleme Senegali matši järel väga näljased. Te näete hoopis teisel tasemel mängu," rääkis Nawalka pressikonverentsil.

Treener vihjas, et ilmselt on tänaseks mänguks väljakul tagasi ka nende põhikeskkaitsja Kamil Glik, kes jättis avakohtumise õlavigastuse tõttu vahele.

Kolumbia juhendaja Jose Pekerman: "James (Rodriguez) on meie jaoks ülioluline mängija ning ta on treeningutel kõvasti tööd teinud. Eelmise mängu lõpus sai ta pisut minuteid ning kogus enesekindlust. Usun, et ta on 100% valmis meid aitama. Algkoosseisu ma ei ütle, sest variante on veel palju."