OTSEBLOGI | Peruu vastu astuv Prantsusmaa on algkoosseisus teinud kaks vahetust

Jalgpalli MM-i tänases teises kohtumises ristavad piigid C-alagrupi favoriit Prantsusmaa ja üle 36 aasta suurturniiril osalev Peruu.

Prantsusmaa - Peruu Hugo Lloris astub täna 100 mängu klubisse. https://twitter.com/OptaJean/status/1009800378173583360 Peruu on seekord Paolo Guerrero algrivistusse pannud, poolkaitses on uus mees Pedro Aquino, kes asendab vigastatud Renato Tapiat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009805481135759361 Prantsusmaa üllatab algkoosseisus kahe uue mehega. Giroud ja Matuidi on rivis Dembele ja Tolisso asemel. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009799210538070016

Avamängus Austraaliat 2:1 võitnud Prantsusmaa võib tänase võiduga kindlustada juba alagrupist edasipääsu, samas kui Peruu vajab edasipääsulootuste säilitamiseks vähemalt viigilist tulemust, sest neil on all 0:1 kaotus Taanile.

Esimeses kohtumises said Peruule saatuslikuks närvid, mida tõestas Christian Cueva jäme penaltieksimus. "See oleks võinud juhtuda igaühega. Isegi üks maailma parimaid mängijaid (Lionel Messi - toim) eksis penaltil. Ma saan end vaid parandada. Turniir läheb edasi, miski pole veel läbi," ütles Cueva.

Peruulased loodavad, et esimesest värinast on üle saadud ning teises kohtumises suudetakse oma mängumootor juba paremini tööle saada. "Peame truuks jääma oma stiilile, mitte olema prantslastele tõmmata ja lükata. Ilmselgelt ei kontrolli me mängu Prantsusmaa vastu kogu aeg, aga meie eesmärk on siiski võit," ütles Peruu argentiinlasest loots Ricardo Gareca.

Gareca hoidis saladuses, kas Peruu suurim väravakütt Paolo Guerrero, kes vahetult enne turniiri Šveitsi ülemkohtu otsusega dopingukeelust vabastati ja avamängus vahetusest sekkudes teravat jalga näitas, seekord algkoosseisus alustab.