OTSEBLOGI | Neymar viis teise poolaja alguses Brasiilia juhtima

Täna jätkub jalgpalli MM-il kaheksandikfinaalid. Päeva esimeses mängus lähevad omavahel vastamisi tõusvas joones mängiv Brasiilia ja ohtlik Mehhiko.

Brasiilia jaoks algas MM suhteliselt tagasihoidlikult. Nimelt ei suudetud esimeses voorus Šveitsi vastu enamat 1:1 viigist. FC Barcelonas mängiv Philippe Coutinho imevärav viis küll brasiillased ette, kuid teise poolaja alguses lasti šveitslastel viigistada ning ülejäänud mängu pidas Šveitsi kaitse kindlalt.

Alagrupi teises ringis mängis Brasiilia Costa Ricaga. Kuigi Brasiilia võitis 2:0, ei tulnud midagi lihtsalt. Alles lisaminutite väravad Philippe Coutinho ja Neymari poolt kindlustasid Lõuna-Ameerika riigile võidu. Alagrupi võit kindlustati viimases voorus, kui Serbia koondis alistati 2:0.

Kahes eelnevas mängus värava löönud Coutinho andis seal esimesele väravale resultatiivse söödu. Just Coutinhot võibki pidada senise turniiri jooksul Brasiilia koondise liidriks. 26-aastane poolkaitsja on näidanud igas kohtumises, et brassid saavad tema peale loota.

Mehhiko alustas turniiri võimsalt. Esimeses mängus alistati väga veenva esitusega valitsev maailmameister Saksamaa 1:0 Hirving Lozano väravast ning sellega näidati kõigile, et Mehhiko ei tasu alahinnata.