OTSEBLOGI | Neli väravat löönud Lukaku tõusis Ronaldo kõrvale, Belgia juhib Tuneesia vastu 3:1

Jalgpalli MM-i kümnes võistluspäev algab kell 15 G-grupi heitlusega Belgia - Tuneesia, kus esimene võib võidu korral kindlustada koha kaheksandikfinaalis ja teine vajab ellu jäämiseks hädasti positiivset resultaati.

Belgia - Tuneesia Algas teine poolaeg! Esimese poolaja statistika: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010506335404937217 Lukaku ja Ronaldo on nüüd mõlemad löönud Venemaal neli väravat. 3:1 skooriga poolaeg ka lõppes. Tuneeslastel ebaõnnestunud palli klaarimine, Meunierilt osav läbisööt kaitsjate selja taha. Lukakult kindel realiseerimine. Aga järgmises olukorras enam Lukaku ei eksi! 3:1! 45.+3. minut: Belgial oli ohtlik kiirrünnak. Hazard jättis kiirusega tuneeslased keskväljal selja taha, söötis De Bruynele, kes omakorda otsis värava ees sööduga Lukakut, kuid viimane enam pallini ei küündinud. Esimesele poolajale antakse tervelt 4 lisaminutit. 41. minut: Juba teine tuneeslane viiakse kanderaamil minema. Taas kaitsja, Syam Ben Yousseff. Sisse tuleb Leicester City kaitsja Yohan Ben Alouane. 39. minut: Ben Youssefi kauglöök läheb üle värava. See oli Tuneesia neljas pealelöök selles mängus, Belgia on teinud viis pealelööki enam. 33. minut: Khazrilt hea kauglöök, Courtois tõrjub palli enda ette ja siis alles võtab selle haardesse. Tuneesia on väga kenasti mängus sees olnud! 31. minut: Tuneesia ilus rünnak lõpeb Sassi pealelöögiga karistusala joonelt, läheb napilt vasakust postist mööda. Belgia teise ja Tuneesia esimese värava vahel oli vaid 109 sekundit. https://twitter.com/OptaJoe/status/1010499214340706304 Väga võimalusterohke mäng on olnud! 27. minutil ehk äsja oli Lukaku pääsenud Tuneesia väravavahiga üks-ühele, kaks minutit varem pidi Thibaut Courtois teisel pool sekkuma. Neid mehi, kes Belgial ühel MM-il kolm väravat löönud, väga palju pole. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1010498416814821376 Lukaku on suurturniiridel Belgia eest kõige rohkem võrku sahistanud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1010497924499955713 Tuneesia on sunnitud 23. minutil vahetuse tegema. Värava autor Bronn lahkub väljakult kanderaamil. Hamdi Nagguez sekkub mängu. Värav sündis Tuneesia karistuslöögist, millele Dylan Bronn pea vahele sai. Esimene koondisevärav sellele mehele. 18. minut: Tuneesia lööb ühe tagasi! 2:1! Tuneesia kaotas keskväljal palli ja kiirrünnakul mängiti Lukaku karistusalas löögile. Mees on nüüd kolmes mängus löönud kaks väravat. 16. minut: Lukaku lööb juba 2:0! Esimest korda on esimeses 27 mängus MM-il 0:0 viiki välditud. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1010496350331572224 Tuneeslane Sassi saab 14. minutil esimese kollase kaardi. Vaidlemise eest, nõudis Verthongenile viga ja penaltit, sest mees oli käega näkku löönud Khazrile. 13. minut: Ohtlik kiirrünnak Belgial. Hazard ei taba aga värava ees korralikult palli. 6. minut: Hazard lööb palli kindlalt vasakusse alla nurka ja viib Belgia 1:0 juhtima! Ei ole mingit video vaatamist. Hazard paneb juba palli penaltipunktile. Selle MM-i 13. penalti on tõsiasi. Pealtnäha tundus, et Hazard võeti maha karistusala joonel. Kas vaadatakse veel videot? https://twitter.com/worldsoccertalk/status/1010494515864580099 PENALTI BELGIALE! 3. minut: Thomas Munier lööb karistusala äärelt vasakuga madalalt peale, aga Tuneesia väravavaht püüab kindlalt. Mäng on alanud! Kohtunik Jair Marrufo tuleb USA-st. 2009. aastal sai ta MLS-liigas lühikese mängukeelu, kuna ta võttis mängijalt kingitusena särgi vastu. https://twitter.com/RateTheRef/status/1010490906972184576 Moskva Spartaki staadioni tribüünid on täna punased! https://twitter.com/KrisLuyckx/status/1010487614435192832 Tuneesia on olude sunnil vahetanud väravavahti ning sel MM-il esimest korda mängu pannud 23-aastane Marseille' ründaja Saifeddine Khaoui, kellele pidi ruumi tegema Naim Sliti. Belgial on rivis sama seltskond, kes Panamad võitis. Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010474510364172288

Avamängus tuuseldas Belgia selle alagrupi autsaiderit Panamat 3:0. Nüüd ootab neid aga ees eeldatavalt veidi kõvem pähkel - meeskond, kes suutis Inglismaale värava lüüa, kuid kaotas ikkagi 1:2.

Tegemist on nende koondiste teise kohtumisega MM-finaalturniiril. 2002. aastal suutis Tuneesia belglaste vastu välja võluda 1:1 viigi. Lisaks on kohtutud veel kahes sõprusmängus, millest kumbki noppis ühe võidu.

Belgia ajakirjandus oli omade suhtes veenvast võidust hoolimata kriitiline ja nahutas meeskonda väravatevaese avapoolaja eest. Chelsea ründaja Eden Hazard vastas kriitikale: "Inimesed ootavad meilt palju, aga me oleme sel MM-il näinud - Venemaa avamäng välja arvata -, et peaaegu kõik mängud on võidetud ühe või kaheväravalise vahega. Me võitsime 3:0, see pole üldse halb."

"Kõik ootavad, et me mängiks alati perfektset jalgpalli, et meil oleks 80-protsendiline pallivaldamine, 50 pealelööki väravale ja 40 väravat. Aga asjad ei käi nii. Vahel on keeruline matš ja sa võidad ainult 1:0. Kõige tähtsam on, et me võidame mänge. Meil on meeskonnas nii palju talente, et nii suured ootused ei üllata meid," lisas Hazard.