OTSEBLOGI | Milline mäng! Prantsusmaa läks kaheksandikfinaali Argentina vastu 4:2 juhtima!

Prantsusmaa väravavaht Hugo Lloris usub, et Argentina on raskustest hoolimata endiselt kõva pähkel pureda. "Neil on olnud rasked ajad, kuid nad suutsid siiski edasi pääseda. Usun, et nad kavatsevad veel kaugemale jõuda, sest nad on ikkagi varem MM-i võitnud. Sellest tuleb suur ja keeruline matš, peame oma taset tõstma," märkis puurilukk.

Prantslastel, kes turniiri avamängus võitsid 2:1 Austraaliat ja jätkasid siis 1:0 võiduga Peruu vastu, jääb täna eemale Taani mängus (0:0) vahetusest sekkunud ja vigastada saanud Manchester City kaitsja Benjamin Mendy. Argentina saadab eeldatavasti platsile sama meeskonna mis Nigeeria vastu.

Huvitavaid fakte:

* Prantsusmaa ja Argentina kohtuvad omavahel 12. korda. Argentinal on nendest mängudest 6 võitu, 3 korda on lepitud viiki. Kaheksal korral 11-st on Argentina suutnud värava puhtana hoida.

* Mõlemad MM-il peetud kohtumised on Argentina võitnud - 1930. aastal 1:0 ja 1978. aastal 2:1. Mõlemal korral jõudis Argentina finaai - 1930. aastal saadi seal kaotus, 1978. aastal tuldi maailmameistriks.

* Viimane Lõuna-Ameerika meeskond, kes Prantsusmaad võita on suutnud, oli Argentina 1978. aastal. Pärast seda on prantslased selle kontinendi meeskondade vastu saanud 4 võitu ja 4 viiki.

* Alates sellest, kui MM-il kaheksandikfinaale mängima hakati (1986), on Prantsusmaa sealt alati edasi pääsenud (1986, 1998, 2006, 2014).

* Lionel Messi pole kunagi MM-i play-off'is sihile jõudnud - 666 minutit, 0 väravat. Samas on ta viimane Argentina pallur, kes Prantsusmaale värava on löönud - 2009. aasta veebruari sõprusmängus (2:0).

* Prantsuse ründaja Olivier Giroud on MM-il ja EM-il väravata olnud 357 minutit, viimati sahistas ta võrku 2016. aasta EM-il veerandfinaalis Islandi vastu. Sel MM-il pole ta teinud ühtegi täpset pealelööki, kuigi on väljakul veetnud 200 minutit.

