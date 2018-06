OTSEBLOGI | Maailmameister Saksamaa asub tiitlit kaitsma heitluses Mehhikoga, Delfi jälgib Moskvas sündmuste käiku

Saksamaa - Mehhiko

Madis Kalvet: 15. minutil on lähedal Mehhiko omavärav. Kohtumine on alanud väga tempokalt. Kiired üleminekud ja tahtmist täis mängijad.

Madis Kalvet: Mehhiko ründab 14. minutil taas ohtlikult. Saksamaa õnneks ei ole Neuer rooste läinud ja puurilukk nopib palli rahulikult.

Madis Kalvet: Kümme minutit mängitud. Mehhiko on alustanud väga aktiivselt. Mehhiko publikut on palju ja tulised mängumehed tahavad neile igal juhul rõõmu valmistada. Saksamaa mängumasin kävitub aeglaselt. Nende kvaliteet on aga kõrge ja palju ei ole neile tegelikult vaja.

Madis Kalvet: Layun saadab palli kindlalt üle värava. Neuer ei saa väravas higigi lahti.

Madis Kalvet: Mehhiko saab 8. minutil umbes 25 meetri pealt karistuslöögi.

Madis Kalvet: Eelmisel seitsmel MM-il on Saksamaa enda avamängu võitnud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008354441005862912

Madis Kalvet: Ja kolmandal minutil ründab juba ohtlikult Saksamaa. Aktsioonis on Werner. Pall läheb siiski kindlalt väravast mööda.

Madis Kalvet: Mehhiko jõuab juba esimesel minutil ohtlikult sakslaste karistusalasse. Boateng päästab lõpuks olukorra. Mehhikole nurgalöök. Nurgalöögist tulnud palli saab Neuer enda kätte. Neueri kindlust on sakslastel vaja.

Madis Kalvet: Mäng käib! Mehhiko paneb palli mängu!

Raul Ojassaar, Moskva: Hümnilaulmise võitsid kohe päris kindlasti mehhiklased!

Madis Kalvet: On hümnide aeg. Esimesena mängitakse Moskvas Saksamaa ja seejärel Mehhiko hümni.

Raul Ojassaar, Moskva: "Seven Nation Army" biiti üürgavad nüüd kaasa mõlema poole toetajad. Külmavärinad! Tõesti võimas.

Raul Ojassaar, Moskva: Saksa meri on vägev vaatepilt!

Raul Ojassaar, Moskva: Möll staadionil on ka juba päris korralik. Mängu eel kütavad rahvast mõlema riigi vutilegendid ning mehhiklaste Jared Borgetti suutis omadest välja meelitada ikka tublisti rohkem detsibelle. Kui eile oli Argentina ja Islandi mängul sisuliselt kogu staadion argentiinlaste päralt, siis täna on kahe suure rahvaarvuga riigi matšis see vahekord pisut võrdsem, aga ütleks, et siiski 60-40 mehhiklaste kasuks. Pisut üllatav.

Madis Kalvet: Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008355937034391552

Madis Kalvet: Seitse kuud vigastusega hädas olnud Manuel Neuer alustab Saksamaa väravas.

Raul Ojassaar, Moskva: 81 tuhat inimest mahutav Lužniki staadion on tõesti võimas, eriti võrreldes eilset mängu võõrustanud Spartaki 44 tuhat mahutava areeniga. Samas on siin veidralt lämbe olla.

Raul Ojassaar, Moskva: Pilti ka!

Raul Ojassaar, Moskva: Tere päevast Moskvast! Lužniki staadion on mänguks valmis ning nii ka Delfi Sport - mina sain istekoha pressitribüünile päris kõrgele ning erinevalt eilsest Argentina-Island mängust, kus istusin sotuks neljandas reas, on siit ülevaade platsile briljantne.

Raul Ojassaar, Moskva: Fotosid tänaseks mänguks valmistumiselt:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/fotod-moskvast-ma-ei-tea-isegi-seda-kas-see-soidab-elektri-voi-bensiiniga-vene-politsei-tagab-jalgpalli-mm-il-korda-tuliuutel-kolmerattalistel-imemasi?id=82674385

Madis Kalvet: Moskvas valmistutakse vaikselt mänguks. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008335758246195200