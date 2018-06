OTSEBLOGI | Luis Suarez viis Uruguay juba juhtima

Saudi Araabia kaotus Venemaale tähendab, et väga suure tõenäosusega piirdub nende jaoks MM-finaalturniir taaskord alagrupiturniiriga. Nii on juhtunud ka kolmel eelmisel korral, kui nad maailmameistrivõistlustel mängisid. Grupist on nad seni edasi murdnud ainult 1994. aasta MM-il. Säärase saavutuse kordamine tundub sel jõuproovil praeguses seisus võimatuna.

Uruguay ja Saudi Araabia kohtumise eel on selge, et esimene läheb välja selgelt võidu peale ning teine loodab, et seekord ei taba neid samasugune häbi nagu avamängus Venemaaga. Nagu Saudi Araabiast on juba kosta olnud, siis suuri kaotusi ei võeta seal maal hästi vastu ning MM-i järel koju sõites tuleb suurtele bossidele tõsiselt aru anda. Seda tuleb teha nii peatreeneril Juan Antonio Pizzil kui ka mängijatel.

Uruguay ja Saudi Araabia kohtumine algab kell 18.00. Delfi Sport toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID



Uruguay võit 1,16

Viik 7,25

Saudi Araabia võit 18,00