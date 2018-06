OTSEBLOGI | Kui ise ei löö, lüüakse sulle! Taani karistas Peruu karmid eksimused oskuslikult ära

Jalgpalli MM-i D-alagrupi teises kohtumises lähevad täna kell 19 vastamisi Peruu ja Taani. Delfi toob Saranskis toimuva kohtumise lugejateni otseblogi vahendusel.

Jalgpalli MM: Peruu - Taani 11 mängu kuivale jäänud Poulsen on viimases kahes mängus võrku sahistanud. https://twitter.com/OptaJean/status/1008037738891923456 68. minut: Taani teeb vahetuse: Pione Sisto välja, Bordeaux' klubi ääreründaja Braithwaite sisse. 64. minut: Guerrero saab kohe värava ees peaga löögile, aga lööb otse Schmeichelile sülle. Just väravale lähedal olnud Flores vahetatakse välja Peruu läbi aegade resultatiivseima mehe Paolo Guerrero vastu (88 mänguga 34 väravat). Peruul kohe järgmisel rünnakul võimalus seis viigistada, aga Schmeichel teeb imetõrje! Kolm-kolme vastu rünnaku lõpetas resultatiivselt Yussuf Poulsen. Taani läheb 59. minutil kiirrünnakust 1:0 juhtima! Foto: Reuters/Scanpix 57. minut: Peruu puterdab ära uskumatu võimaluse! Cueval oli kastis võimalus ise peale lüüa, kuid selle asemel söötis ta Carrillole, kes ei osanud söötu üldse oodata. Lõpuks sooritas poolkõva pealelöögi paari meetri pealt väravast mööda Edison Flores. Üle mängimise meistriklass! 53. minut: Taanil oli kasutada heast kohast karistuslöök, aga Christian Eriksen sealt midagi ilusat välja ei võlunud, lõpuks oli sunnitud ise peale lööma, aga lõi kõvasti üle. Teine poolaeg on alanud! Tänane on MM-i ajaloos üks penaltirohkemaid päevi. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008030576702558208 Esimene poolaeg läbi, väravad on veel löömata. MM-il oleme näinud juba viite penaltit, kaks on realiseerimata jäänud. 45.+1. minut: Cueva lööb penalti kõrgelt üle! Foto: Reuters/Scanpix KOHTUNIK NÄITAB; ET PENALTI TULEB! VAATAME VAR-i! 44. minut: Christian Cueva kukutatakse karistusalas, aga Peruule penaltit ei anta. Christian Eriksen põrutab otse müüri. Tagasipõrkunud palli lööb kaugelt värava peale Schöne, aga Peruu väravavaht püüab. 38. minut: Taani saab karistusala äärelt karistuslöögi! Renato Tapia teenib kollase. Kvist viiakse kanderaamiga riietusruumi. Ajaxi poolkaitsja Lasse Schöne tuleb tema asemel väljakule. 32. minut: pikem mänguseisak. William Kvist sai valusa hoobi roiete pihta. Meedikud on väljakul. Meedikud näitavad, et tuleb vahetus teha. 29. minut: Peruul hea võimalus! Hea läbisöödu võtab kastis omaks Jefferson Farfan, kuid kaitsja suudab palli nurgalöögiks suunata. 27. minut: taanlastel sooritab esimese kauglöögi Thomas Delaney. Kõvasti üle värava. Schmeichel teeb vägeva tõrje! 13. minutil kontrollis väravavahi valmisolekut Andre Carrillo. Kunagi varem pole MM-il mänginud väravavahtidest isa ja poeg. https://twitter.com/OptaJean/status/1008016417491472389 Schmeichel pannakse 8. minutil esimest korda tõsiselt proovile. Kauglöögi sooritas Peruu poolkaitsja Yoshimar Yotun. Ükski Venemaal MM-il osalevast meeskonnast pole suurturniirilt nii kaua eemal olnud kui Peruu. Kui debütandid muidugi välja arvata. https://twitter.com/OptaJean/status/1008012942737014790 Mäng on alanud! Selle mängu peakohtunik on Gambiast. https://twitter.com/refsix/status/1007995183869431809 Peruu suurim väravakütt Guerrero alustab üllatuslikult pingilt. https://twitter.com/COPA90US/status/1008012808947200001 Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008000730945474560 45.+1. minut: Cueva lööb penalti kõrgelt üle! Foto: Reuters/Scanpix

36-aastase pausi järel MM-ile jõudnud Peruu on viimastel nädalatel ja kuudel jõuliselt rahvusvahelises meediapildis figureerinud. Seda tänu oma kõigi aegade suurimale väravaütile Paolo Guerrerole, kelle dopingukeeldu vahetult enne turniiri pika kemplemise peale vähendati. Juhtumit arutati nii FIFA distsiplinaarkomisjonis, rahvusvahelises spordikohtus (CAS) kui ka Šveitsi ülemkohtus, kes mehele lõpuks rohelist tuld näitas.

Guerrero kõrval on tiimis teinegi kogenud ja rahvusvaheliselt tuntud ründaja. Selleks meheks on tänavu Moskva Lokomotiviga Venemaa meistriks kroonitud 33-aastane Jefferson Farfan, kes oma karjääri edukamad aastad on veetnud PSV Eindhoveni ja Schalke ridades.

Meeskonna tõusvaks täheks ja eredaks särajaks on 24-aastane poolkaitsja Edison Flores, keda võib nimetada ka Peruu koondise "spiooniks", sest ta teenib leiba eestlastele tänu Andres Operile ja Indrek Zelinskile tuntud Taani klubis Aalborg.