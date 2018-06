OTSEBLOGI | Kolumbia on MM-il välja kukkumise äärel, nelja aasta tagune kangelane James Rodriguez sai vigastada

Tänavuse MM-finaalturniiri viimased alagrupist edasipääsejad otsustatakse täna pärastlõunal, kui kell 17.00 pannakse pall mängu H-alagrupi viimastes kohtumistes: vastamisi on Senegal - Kolumbia ja Jaapan - Poola.

H-alagruppi peeti turniiri eel selle turniiri ehk kõige ühtlasemaks seltskonnaks ning enam-vähem sedasoodu on asjad ka läinud: esimese asetusega Poola on oma mõlemad senised mängud kaotanud ning nende väljakukkumine on juba kindel, ülejäänud kolmiku seas on aga veel kõik lahtine.

Selle grupi soosik Kolumbia elas ehmatuse üle esimeses voorus, kui neil tuli ootamatult vastu võtta 1:2 kaotus Jaapanilt. Allajäämise suureks põhjuseks oli aga tõsiasi, et Carlos Sancheze ülivarajane punane kaart jättis kolumblased sisuliselt kogu 90 minutiks väljakule vähemusse.

Viimase vooru eel ongi alagrupi seis intrigeeriv: teises voorus Poolat lausa 3:0 nüpeldanud Kolumbia seisab vastamisi Senegaliga, Jaapanit ootab aga juba välja kukkunud Poola.

Seis enne viimast vooru:

Senegal - Kolumbia; Jaapan - Poola Nüüd kõlab vile ka teises kohtumises. Mõlemas lahingus seis 0:0, mis ei sobi kohe üldse mitte Kolumbiale, kel on nüüd vaja välja mõelda, kuidas väravaid lööma hakata. Jaapani ja Poola kohtumises on poolaeg lõppenud. Senegali ja Kolumbia lahingus anti kolm üleminutit. Ennist pisut viga saanud, aga mängu jätkanud kolumblane Mojica võtab kollase kaardi. Väike meeldetuletus: praegune seis viiks edasi Jaapani ja Senegali.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012340946904764417 Nii Samaaras kui Volgogadis on matšid endiselt suhteliselt rahulikud. Väga hea šanss poolakatele, kuid Jaapani väravavaht toob palli joone pealt ära! Kordused näitavad, et pall oli juba enam kui poole võrra üle väravajoone, ent reeglite järgi peab pall mõistagi kogu ulatuses selle ületama, et tabamus loeks. Nii ongi! James Rodriguez lonkab kurvameelselt välja, Muriel tuleb sisse. Kolumbia on ette valmistamas vahetust. Luis Muriel on ennast valmis pannud - kas James Rodrigueze vigastus on uuesti välja löönud? Nüüd saavad senegallased kaks korda järjest karistusala äärest löögile, ent Ospina püüab mõlemad pallid. Falcao saab karistuslöögi järel ohtlikult peaga löögile, ent tõuseb ka suluseisulipp. Kolumblased ka tasapisi ärkavad. Penalti tühistatakse! Kohtunik Milorad Mažić vaatab olukorra üle ning leiab, et mängiti palli, mitte meest! Kohtunik läheb VAR-i vaatama! Suurepärane kombinatsioon viib Mane väravavahiga silmitsi ning Davinson Sanchez võtab ta külje pealt maha. PENALTI SENEGALILE! Jaapan on nüüd pisut initsiatiivi enda kätte saanud. Muto ürituse Szczesny tõrjub. Kolumbial esimene paremat sorti võimalus, kui Quintero karistuslöögist peale vajutab, ent Senegali väravavaht tõrjub selle korneriks. Mõlemad kohtumised on endiselt päris passiivsed. Eelkõige ootaks agressiivsust just Kolumbialt, aga nende vastu on Senegal ehk isegi pisut rohkem palli hoidnud. Mõlemad kohtumised on alanud küllaltki rahulikult. Poola sai alustuseks ühe nurgalöögi, aga väga ohtlikku midagi ei sündinud. Läksime! Tänaste esimeste matšide formatsioonid graafilisel kujul:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012329694056902659 Jaapan on ainult 2002. aasta MM-il suutnud lüüa rohkem väravaid kui tänavu.https://twitter.com/OptaJoe/status/1012324470697144320 Kolumbia kõige ohtlikum mängija on sel turniiril olnud Juan Cuadrado.https://twitter.com/OptaJoao/status/1012325109326106624 Jaapan on mõlemad senised kohtumised Poolaga võitnud.https://twitter.com/Squawka/status/1012320462347661312 Kolumbia eest naaseb seega põhirivistusse avamängus punase kaardi teeninud Carlos Sanchez. Poolakatel on tagasi vigastusega kimpus olnud kaitsja Kamil Glik. Tänased koosseisud:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012317763539480578https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012317765972254721 Tere päevast! Alustuseks vastame kohe lugeja küsimusele - MM-idel on võrdsete punktide korral esimeseks viigilahutajaks väravate vahe, mitte omavaheline mäng. Seetõttu ongi võimalik Kolumbial ka viigi korral edasi pääseda. Taavi: Kuidas Kolumbia edasi saab viigiga? Jaapan võitis ju neid.

Mida on kolmel meeskonnal tarvis, et edasi pääseda?