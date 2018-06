OTSEBLOGI | Kolarovi võimas karistuslöök viis Serbia Costa Rica vastu juhtima

Costa Rica - Serbia

Kes on olnud mängu parim? https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008342861266472960

Costa Rica on oma ründeliini välja vahetanud. Mängu on tulnud Bolanos, Campbell ja Solera. Puhkama on võetud Venegas, Urena ja Guzman. Serbia ainsa vahetusena on puhkama võetud Ljajic ja mängu saadetud Kostic.

Serbia on nüüd taas saanud uuesti enda mängu paremini käima. Taas rünnatakse ja ollakse ohtlikud. Mängitud 77 minutit.

66. minutil tuleb Costa Rica poolel väljakule eelmise MM-i sangar Joel Campbell.

Costa Rica poolel tuleb väljakule Christian Bolanos, kellest saab sellega esimene Costa Rica jalgpallur, kes mänginud kolmel MM-finaalturniiril. MM-idel on ta nüüd väljakul käinud kaheksas kohtumises.

Serbia on värava järel kohe ära vajunud madalale kaitsesse. Costa Rica valdab palli ja keerutab seda Serbia väljakupoolel. Mängitud 63 minutit.

Kolarovi värav oli sel MM-il juba kolmandaks tabamuseks, kus pall saadeti väravasse otse karistuslöögist. 2014. aasta MM-il löödi üldse kokku kolm sellist väravat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008337907340447746

https://twitter.com/FSSrbije/status/1008337071390511104

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008337030487691265

Ivanovic sõidab 59. minutil otse vastasele sisse ja saab selle eest kollase kaardi. Väga rumal viga täiesti mõttetus olukorras.

Serbia asub juhtima!!! Mängitud 56. minutit!

Kolarov saada vasaku jalaga karistusala vasaku ääre juurest palli võimsalt ette ristnurka. Navas on väravas võimetu. Löök tuli umbes 25-27 meetri pealt.

Kolarovil suurepärasest kohast võimalus lüüa karistuslööki. Lööma asub Kolarov.

54. minutil on Mitrovicil taas võimalus. Costa Rica mehed hoiavad teda kõvasti kinni ja Mitrovic ei taba nurgalöögist tulnud palli peaga kõige paremini. Seega püsib skoor 0:0. Serbia on ikka aktiivsemaks pooleks.

50. minutil jõuab kätte selle kohtumise parim moment. Mitrovic saab Navasega silmitsi. Serblaste õnnetuseks on Mitrovicil liiga palju aega ja ta lööb sisuliselt otse vastu Navast.

Teine poolaeg on alanud!

https://twitter.com/OptaJavier/status/1008322017702105088

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008330328153444352

Esimene poolaeg on lõppenud. Seis on 0:0. Avapoolaeg oli väga tempokas ja haarav, kuid puudu on jäänud teravusest värava all.

Avapoolajale antakse kaks lisaminutit.

Inglismaa suurklubide vaateväljas olev Serbia ründav poolkaitsja Milinkovic-Savic saab hea söödu ning serblane saadab käärlöögi värava suunas. Navas küll tõrjub, kuid tõuseb ka suluseisu lipp. Kordus näitab, et tegelikult suluseisu ei olnud. Kui pall oleks väravasse läinud, siis oleks asunud VAR asja lahendama. Mängitud 44 minutit.

Kohtumise esimesed 20 minutit olid väga tempokad. Seejärel võttis Serbia mängu kindlalt enda kontrolli alla. Keskväljal dikteerivad sündmuste käiku Matic ja Milivojevic. https://twitter.com/FSSrbije/status/1008328647307079681

Urena lööb kaugelt peale. Pall lendab kindlalt üle.

Serbia domineerib jätkuvalt. Serblased on vallanud palli 64 protsenti ajast. Mängitud 38 minutit.

Keylor Navas tegutseb taaskord hästi. Madridi Reali esiväravavaht tuleb hästi välja ja lööb palli rusikatega eemale. Navas on tõeline Costa Rica liider.

Mäng on olnud küll tempokas, kuid väga häid võimalusi ei ole tegelikult olnud. Mängitud on 30 minutit. Seis on ikka 0:0.

27. minutil saab Milinković-Savić hea söödu ning serblane võtab selle ka oskuslikult maha ja saab ka löögile. Navas tõrjub, kuid koheselt vilistatakse ka suluseis.

Serbia on viimastel minutitel saanud mängu rohkem enda kontrolli alla. Hoitakse palli ja üritatakse ka teravalt nõelata. Costa Rica hoiab end praegu vasturünnakuteks.

21. minutil näidatakse ka kohtumise esimest kollast kaarti, kui Costa Rica mees Calvo tõmbab maha Tadici.

16. minutil ründab ohtlikult omakorda Serbia. Mäng on alanud hea tempoga. Tuleb tunnistada, et mõlemad on tulnud siia kolme punkti järele. Ega eksimiseks eriti kummalgi ruumi ei ole, kuna nendega kuuluvad samasse alagruppi veel ju ka Brasiilia ja Šveits.

Serbia koondise kaitsja Branislav Ivanovic mängib koondise eest täna 104. korda. Nüüdsest on ta üksinda Serbia rekordinternatsionaal. https://twitter.com/FSSrbije/status/1008318741933969410

Costa Rical 12. minutil suurepärane võimalus, kuid värava lähistelt peaga löögile saanud keskkaitsja Gonzalez on endalegi ootamatult liiga vaba ja suunab palli kindlalt üle värava. Eelnevalt mängis Costa Rica hästi lahti nurgalöögi.

Mõlemad meeskonnad on saanud juba proovida. Viimati saatis kauglöögi teele Kolarov. AS Roma äärekaitsja löök on aga üsnagi ebatäpne.

Ajalugu tõestab, et Costa Rica on tavaliselt alustanud MM-finaalturniiri hästi. Neljast eelmisest korrast on võidetud kolmel juhul avamäng. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008311277205229568

Kolm minutit mängitud. Kohtumine on alanud väga tempokalt.

Kohtumine on alanud!

On hümnide aeg. Esimesena Costa Rica ja seejärel Serbia hümn.

Kohtumise algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008302287444480000