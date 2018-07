OTSEBLOGI | Kes võidab lohutusfinaali? Pronksimängus lähevad omavahel vastamisi Belgia ja Inglismaa

Täna peetakse 2018. aasta jalgpalli MM-i eelviimane kohtumine, kui pronksi nimel hakkavad mängima Belgia ja Inglismaa.

BELGIA-INGLISMAA https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018117927080546304 Inglased on teinud võrreldes poolfinaaliga viis vahetust. Young, Dele Alli, Kyle Walker, Henderson ja Lingard väljas. Nende asemel alustavad Danny Rose, Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Fabian Delph ja Phil Jones. Belgia on teinud võrreldes poolfinaaliga kaks vahetust. Thomas Meunier, kes pidi kaartide tõttu eelmise mängu vahele jätma, on tagasi. Eelmist kohtumist alutanud Fellaini ning Dembele asemel on nüüd Meunier ning Tielemans. Koosseisud on väljas:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018113217770479620 Tere päevast, jalgpallisõbrad! 17.00 algab tänane pronksikohtumine Belgia ja Inglismaa vahel.

Pronksikohtumist saab pidada lohutusfinaaliks. Kumbki meeskond enamasti seda mängu pidada ei taha, kuid samas on võimalik lõpetada turniir võiduka noodiga.

Belgia pidi poolfinaalis Prantsusmaa koondisele alla vanduma seisuga 0:1. Poolfinaali jõudis Belgia võimsalt, kui oldi ainus allesjäänud meeskond, kes oli võitnud kõik kohtumised tänavusel MM-il. G-alagrupp võideti Inglismaa, Tuneesia ja Panama ees täiseduga. Jaapani vastu suudeti kaheksandikfinaalis välja tulla 0:2 kaotusseisust ning normaalajal veel viimase minuti kiirrünnakust 3:2 võit vormistada. Veerandfinaalis lülitati välja Brasiilia koondis. Lisaks ollakse jätkuvalt kõige resultatiivsema koondise edetabeli eesotsas 14 tabamusega.

"Me oleme inglastest paremad,” sõnas mängu eel Belgia koondise äärekaitsja Thomas Meunier. „Selle kohtumise võitmine pole kohustus, aga me tahame seda teha. Kolmas koht on meie jaoks miinimum."

Belgia on korra varemgi pronksikohtumist mänginud. 1986. aasta MM-il kaotati prantslastele lisaajal 2:4.